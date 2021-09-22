Про це повідомив директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук. Він назвав це "ще одним величезним кроком на шляху до трансплантаційної незалежності".

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Так, медики пересадили легені 56-річному львів'янину. Понад 10 років він мав хронічну хворобу, а останні 4 – майже не виходив з квартири та був киснезалежним. За словами Самчука, без нових легень він прожив би не більше кількох місяців.

Увага! Донором став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Згоду на операцію дала його дружина.

Хлопчику з Волині, який отримав нове серце всього 13 років. Він хворів з липня, а останній місяць був у реанімації. Протягом двох тижнів він перебував у лікарні Львова. Стан хлопця був критичним та рахунок ішов на дні, написав Олег Самчук.

Лікар Борис Тодуров, який пересаджував йому орган, зазначив, що у лікарні працювала команда зі спеціалістів з Києва, Львова та Польщі.

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Загалом же, окрім серця та легенів, медики вилучили у донора печінку, нирки та рогівку ока – її у Львові посмертно не пересаджували останні 20 років.

Нирки та печінку також трансплантували 21 вересня, а рогівку запланували на четвер, 23 вересня.

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Високоякісна медицина у Львові – це реальність, – Садовий

Джерело: фейсбук Садового

Міський голова Львова відреагував на цю подію. Він висловив щирі співчуття рідним чоловіка, який напередодні помер від інсульту і став донором, та подякував дружині, яка дала дозвіл на операцію.

Людям подарували шанс на нове життя. Але, на жаль щастя і горе ходять поруч,

– написав мер міста.

Він також додав, що зміни, які відбуваються у цій лікарні, а разом з тим у всій країні, "важко назвати навіть семимильними кроками". Це трансформація на швидкості світла, вважає Садовий.

"Ще кілька років тому ми б не повірили, що все це може відбуватись не просто в Україні, а у звичайній львівській лікарні. Всі ці перемоги були б неможливими без великої праці усіх працівників лікарні та державної підтримки. Високоякісна медицина у Львові – це реальність", – підкреслив мер.