Дві унікальні операції за день: у Львові пересадили серце дитині та легені для дорослого – фото

У Львові за один день виконали одразу дві унікальні для України операції з пересадки органів. Зокрема, здійснили трансплантацію легень та пересадили серце дитині.

Про це повідомив директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук. Він назвав це "ще одним величезним кроком на шляху до трансплантаційної незалежності".

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Які унікальні операції провели

Так, медики пересадили легені 56-річному львів'янину. Понад 10 років він мав хронічну хворобу, а останні 4 – майже не виходив з квартири та був киснезалежним. За словами Самчука, без нових легень він прожив би не більше кількох місяців.

Донором став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Згоду на операцію дала його дружина.

Хлопчику з Волині, який отримав нове серце всього 13 років. Він хворів з липня, а останній місяць був у реанімації. Протягом двох тижнів він перебував у лікарні Львова. Стан хлопця був критичним та рахунок ішов на дні, написав Олег Самчук.

Лікар Борис Тодуров, який пересаджував йому орган, зазначив, що у лікарні працювала команда зі спеціалістів з Києва, Львова та Польщі.

Як проводили унікальні для України операції / Фото з фейсбуку Олега Самчука

Загалом же, окрім серця та легенів, медики вилучили у донора печінку, нирки та рогівку ока – її у Львові посмертно не пересаджували останні 20 років.

Нирки та печінку також трансплантували 21 вересня, а рогівку запланували на четвер, 23 вересня.

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Високоякісна медицина у Львові – це реальність, – Садовий

Джерело: фейсбук Садового

Міський голова Львова відреагував на цю подію. Він висловив щирі співчуття рідним чоловіка, який напередодні помер від інсульту і став донором, та подякував дружині, яка дала дозвіл на операцію.

Людям подарували шанс на нове життя. Але, на жаль щастя і горе ходять поруч,

– написав мер міста.

Він також додав, що зміни, які відбуваються у цій лікарні, а разом з тим у всій країні, "важко назвати навіть семимильними кроками". Це трансформація на швидкості світла, вважає Садовий.

"Ще кілька років тому ми б не повірили, що все це може відбуватись не просто в Україні, а у звичайній львівській лікарні. Всі ці перемоги були б неможливими без великої праці усіх працівників лікарні та державної підтримки. Високоякісна медицина у Львові – це реальність", – підкреслив мер.