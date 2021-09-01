Вакцини вчать імунну систему впізнавати інфекційні агенти або токсини та нейтралізувати їх. Вони створюють тривалу імунну пам'ять, треную спеціальні Т-і В-клітини (лімфоцити).

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Природно, вакцини захищають в першу чергу від хвороб, проти яких вони розроблені. Однак у їхній дії можуть бути й несподівані бонуси. Наприклад, що виробилися у відповідь на введення вакцини лімфоцити можуть мати здатність перехресно реагувати й на інші патогени, включаючи коронавірус SARS-CoV-2.

Нове дослідження вакцин КПК та АКДП

Автори нового дослідження вивчили в лабораторії рецептори Т-клітин, отримані з крові людей, які перенесли COVID-19. Виявилося, що вони реагують на шипоподібний білок SARS-CoV-2, так само як на білки вакцин КПК та АКДП. Вчені пишуть, що це показує наявність Т-клітин, які здатні реагувати на кілька видів інфекції.

Вакцини КПК та АКДП зменшують ризики коронавірусу

Крім лабораторних досліджень, вчені перевірили епідеміологічні дані про зв'язок вакцинації КПК і АКДП з тяжкістю перебігу COVID-19. Вони проаналізували дані про 75 тисяч пацієнтів, які проходили лікування коронавірусної інфекції з березня 2020 року по березень 2021 року. Виявилося, що щеплення КПК була пов'язана зі зниженням імовірності госпіталізації на 38%, а ризику і смерті та лікування в палаті інтенсивної терапії – на 32%. Аналогічні показники для щеплених АКДП – 23% і 20%.

Наші дані свідчать, що вакцини КПК та АКДП не є замінником вакцин проти COVID-19, але, можливо, можуть дати більш тривалий захист проти нових варіантів коронавірусу, ніж вакцини проти COVID-19 самі по собі. І в місцях, де вакцини проти COVID-19 недоступні, вони можуть захистити інфікованих людей від важкої хвороби,

– зазначили науковці Гарвардського університету.

Раніше лікарі зі США стверджували, що вакцина БЦЖ може надати певний захист від коронавірусу. Але поки що незрозуміло, яким чином.