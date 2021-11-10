Двічі обікрав лікарню та заразився там COVID-19: на Хмельниччині чоловіка спіткала карма

У місті Шепетівка Хмельницької області чоловік двічі обікрав місцеву багатопрофільну лікарню. Там же він заразився коронавірусом. А на лікування потрапив до цієї ж медустанови.

На рахунку 49-річного місцевого мешканця 2 викрадених ровери. Про це повідомили у пресслужбі Шепетівського районного управління поліції.

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Деталі інциденту

Як стало відомо, чоловік викрав 2 велосипеди з приміщення Шепетівської лікарні. Один із них він виявився поламаним, тож горе-крадію довелося нести його в руках до своєї схованки. Інший свій "трофей" порушник зламав сам, коли пересувався містом.

Поліцейські знайшли його. Чоловік сам зізнався у крадіжці й показав, де зберігав крадені речі.

Злодій заразився на коронавірус

Підозрюваного звинувачують за кримінальними статтями про крадіжку, вчинену повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Згодом медики діагностували у чоловіка коронавірус. Тож йому довелося повернутися на місце скоєння злочину, однак на цей як пацієнту.



Під Хмельницьким чоловік обікрав лікарню і заразився там COVID-19 / Фото Шепетівське районне управління поліції