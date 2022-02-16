Так, наприклад, двох склянок може бути достатньо, щоб досягти рекомендованої добової норми цукру для дорослих. Відповідне дослідження провели британські вчені.
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Вони проаналізували 30 пляшок цього напою. Виявилось, що у деяких з них міститься до 59 грамів цукру – це більше, ніж у глазурованих пончиках.
Добова норма у двох склянках
Так, незалежна лабораторія проаналізувала пляшки червоного, білого, рожевого, фруктового та ігристого вина від популярних британських брендів.
На етикетці жодної з пляшок не було зазначено харчової інформації, оскільки наразі це не вимагається законом. Вміст калорій відображався лише у одній з п'яти пляшок, які проаналізували.
Аналіз показав, що можна досягти добової норми цукру для дорослої людини, випивши два середні келихи деяких вин.
Менша міцність – не завжди менше цукру
Вважається, що алкоголь у вині поступає з цукру. Однак фахівці виявили що вина меншої міцності були серед тих, що містять найбільшу кількість цукру.
Це означає, що напої меншої міцності не обов'язково є "здоровим вибором", попри менший вміст алкоголю,
– зазначили вони.
Шкода цукру
Тож учасники кампанії закликають до змін, щоб краще інформувати тих, хто п'є вино, про те, скільки калорій і скільки цукру вони споживають.
- Річ у тім, що надмірне вживання цукру може стати причиною серйозних проблем в організмі. Це і зайва вага, і підвищений артеріальний тиск, і карієс.
- Крім цього, через надмір люди частіше страждають від хронічних хвороб – таких як цукровий діабет чи серцево-судинні захворювання.
- Якщо говорити про шкоду для фігури, то це не тільки про набір маси, а й про можливі труднощі з схудненням.