Так, наприклад, двох склянок може бути достатньо, щоб досягти рекомендованої добової норми цукру для дорослих. Відповідне дослідження провели британські вчені.

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Вони проаналізували 30 пляшок цього напою. Виявилось, що у деяких з них міститься до 59 грамів цукру – це більше, ніж у глазурованих пончиках.

Увага! У Національній службі охорони здоров'я рекомендують дорослим споживати не більше 30 грамів "безкоштовних цукрів" на день, зокрема цукор у фруктових соках і смузі або цукор, що додають до їжі чи напоїв.

Добова норма у двох склянках

Так, незалежна лабораторія проаналізувала пляшки червоного, білого, рожевого, фруктового та ігристого вина від популярних британських брендів.

На етикетці жодної з пляшок не було зазначено харчової інформації, оскільки наразі це не вимагається законом. Вміст калорій відображався лише у одній з п'яти пляшок, які проаналізували.

Аналіз показав, що можна досягти добової норми цукру для дорослої людини, випивши два середні келихи деяких вин.

До слова. Зазвичай тихі сухі вина містять до 10 грамів цукру на літр, солодкі – понад 30 грамів. Тобто усе залежить від вибору конкретного вина.

Менша міцність – не завжди менше цукру

Вважається, що алкоголь у вині поступає з цукру. Однак фахівці виявили що вина меншої міцності були серед тих, що містять найбільшу кількість цукру.

Це означає, що напої меншої міцності не обов'язково є "здоровим вибором", попри менший вміст алкоголю,

– зазначили вони.

Шкода цукру

Тож учасники кампанії закликають до змін, щоб краще інформувати тих, хто п'є вино, про те, скільки калорій і скільки цукру вони споживають.