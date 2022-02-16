У двох келихах вина міститься добова норма цукру: чому це небезпечно

Усім відомо – усе добре, що в міру. Однак надмірне вживання цукру може стати причиною серйозних проблем в організмі.

Так, наприклад, двох склянок може бути достатньо, щоб досягти рекомендованої добової норми цукру для дорослих. Відповідне дослідження провели британські вчені.

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Вони проаналізували 30 пляшок цього напою. Виявилось, що у деяких з них міститься до 59 грамів цукру – це більше, ніж у глазурованих пончиках.

Добова норма у двох склянках

Національній службі охорони здоров'я рекомендують дорослим споживати не більше 30 грамів "безкоштовних цукрів" на день, зокрема цукор у фруктових соках і смузі або цукор, що додають до їжі чи напоїв.

Так, незалежна лабораторія проаналізувала пляшки червоного, білого, рожевого, фруктового та ігристого вина від популярних британських брендів.

На етикетці жодної з пляшок не було зазначено харчової інформації, оскільки наразі це не вимагається законом. Вміст калорій відображався лише у одній з п'яти пляшок, які проаналізували.

Аналіз показав, що можна досягти добової норми цукру для дорослої людини, випивши два середні келихи деяких вин.

Менша міцність – не завжди менше цукру

Зазвичай тихі сухі вина містять до 10 грамів цукру на літр, солодкі – понад 30 грамів. Тобто усе залежить від вибору конкретного вина.

Вважається, що алкоголь у вині поступає з цукру. Однак фахівці виявили що вина меншої міцності були серед тих, що містять найбільшу кількість цукру.

Це означає, що напої меншої міцності не обов'язково є "здоровим вибором", попри менший вміст алкоголю,

– зазначили вони.

Шкода цукру

Тож учасники кампанії закликають до змін, щоб краще інформувати тих, хто п'є вино, про те, скільки калорій і скільки цукру вони споживають.