У Мексиці та Польщі вилучили з обігу підроблені вакцини проти COVID-19. Те, що препарат підробка підтвердила компанія виробник Pfizer / BioNTech.

Вакцина мала підроблене маркування

ЗМІ повідомили, що в Мексиці підроблену вакцину отримали близько 80 людей. Одна доза препарату, що видається за Pfizer / BioNTech, коштувала близько тисячі доларів.

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Відомо, що виявлена в Мексиці вакцина мала підроблене маркування.

Міністр охорони здоров'я мексиканського штату Нуево-Леон Мануель де ла О Кавасос, розповів, що у препарату, знайденого у пивних холодильниках, був неправильний термін придатності і не збігався номер партії з вакциною, відправленою до штату.

Що насправді було в ампулах

У Польщі підроблену вакцину використовувати не встигли. За даними влади, ймовірно, підроблений препарат насправді був ліками проти зморшок.

Флакони вилучили в Польщі і Мексиці в ході розслідувань. Зауважимо, що компанія Pfizer згодом також підтвердила, що препарати є підробкою.

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