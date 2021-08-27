У двох областях України епідеміологічні показники не відповідають зеленій зоні: у яких саме

Наразі в Україні всі області перебувають у зеленій зоні. Проте на Черкащині та і Івано-Франківській областях показники уже не відподають нормі.

Так за 26 серпня на Прикарпатті перевищений показник динаміки госпіталізації хворих на коронавірус. При нормі до 50%, І Івано-Франківській області – 54,2%.

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На Черкащині – невідповідні норми вакцинації

Щодо Черкащини, то тут ситуація – інша. Не відповідають "зеленій" нормі показники вакцинації населення. Так, 26 серпня в області вакцинували 299 осіб на 100 тисяч населення, коли потрібно було щонайменше 300. Днем раніше показник був ще гірший – 273 особи на 100 тисяч.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? Станом на 27 серпня в Україні виявили Станом на 27 серпня в Україні виявили 2 мільйони 280 тисяч 203 випадки коронавірусу, одужали понад 2 мільйони 204 тисячі хворих. Померли 53 603 людини. За останню добу COVID-19 діагностували у 2032 осіб, померли 66 хворих.

Локдаун можливий в листопаді, – Кузін

Зазначимо, що нещодавно головний санлікар України Ігор Кузін у листопаді в Україні вже прогнозують "червоний" рівень епідеміологічної безпеки. Ймовірно, саме тоді країна знову може піти на локдаун.

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