У двох областях України викрили схеми підробки щеплень, які влаштували самі медики

Служба безпеки України викрила дві нові схеми щодо фейкової вакцинації українців проти коронавірусу. Оборудкою займалися лікарі.

Завдяки такому "бізнесу" їм вдалося отримати понад 3 мільйони гривень. Нові корупційні схеми пов'язані з підробкою міжнародних сертифікатів про вакцинацію. Цього разу – на Черкащині та у Рівному.

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У Черкасах сімейні лікарі вносили фейкові дані

У Черкасах організувала схему головна медична сестра однієї із міських поліклінік регіону, вона залучила до оборудки ще декількох медпрацівників та лікарів.

Так, сімейні лікарі понад рік вносили в електронну систему охорони здоров'я eHealth неправдиві записи про вакцинацію громадян. Однак саму вакцинацію вони не проводили. Коштувала "послуга" – 2 тисячі гривень з людини.

Так званих клієнтів медики знаходили серед відвідувачів медзакладу. Більшість з них або були скептично налаштовані щодо вакцинації, або мали певні побоювання.

За даними слідства такі "заробітки" принесли зловмисникам приблизно 2,5 мільйона гривень.

Лікар з Рівного організував схему сам

У Рівному схему підробки сертифікатів про вакцинацію організував лікар однієї з амбулаторій. Так, кожен день від 5 до 10 осіб отримували сертифікати – знову ж таки без проведення вакцинації.

Щоб знайти "охочих" лікар залучив свого знайомого, який працював на залізниці. Це дозволяло йому організовувати безперебійний потік "клієнтів".

За фальшивку брали від 1, 4 до 2 тисяч гривень. Ця схема приносила зловмисникам приблизно 500 тисяч гривень щомісяця. Однак правоохоронці затримали медика у його робочому кабінеті під час отримання чергової "винагороди" за підроблений сертифікат.

Правоохоронці провели обшуки / Фото СБУ

Нестимуть відповідальність

Зараз встановлюють усіх обставини, щоб притягнути до відповідальності усіх причетних осіб. Слідство триває.

В Україні лише за тиждень відкрили 126 кримінальних справ щодо підробки документів.

СБУ нагадує, що за виготовлення та використання підроблених документів, у тому числі результатів тестів і сертифікатів про вакцинацію від COVID -19, передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.