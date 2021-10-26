У двох регіонах України ліжка з киснем заповнені на 80%: де найзагрозливіша ситуація
26 жовтня 2021 , 13:19Читать новость на русском
Джерело:24 канал
В Україні ускладнюється ситуація з COVID-19. Вже у двох областях країни ліжка з киснем в лікарнях заповнені на 80%.
Загалом в Україні показник завантаженості ліжок з киснем, призначених для COVID-хворих, складає 66%. Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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За словами Ляшка, нині ситуація найскладніша у Донецькій та Запорізькій областях.
Віктор Ляшко
“Ситуація із кількістю госпіталізованих набирає загрозливих обертів. У деяких областях показник заповненості ліжок, які дозволяють проводити кисневу терапію, досягає вже 80% – це Донецька та Запорізька області”.
Згідно з даними МОЗ, показники завантаженості ліжок з киснем перевищені у 12 регіонах України (включно з Києвом). Натомість рівні госпіталізації перевищені у 18 областях та у столиці.
Остання статистика захворюваності на коронавірус в Україні
Джерело: МОЗ
- Тим часом за минулу добу, 25 жовтня, найбільше інфікованих коронавірусом виявили у Дніпропетровській (1 760), Одеській (1 605), Запорізькій (1 335), Харківській (1 255) і Херсонській (1 222) областях.
- Вчора в Україні зареєстрували 19 120 нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. До лікарень госпіталізували 2 939 людей з встановленим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, померли ще 734 інфікованих – це найбільша кількість від початку пандемії. Натомість одужали 9 738 пацієнтів.
- Станом на 26 жовтня в Україні виявили 2 803 159 хворих на коронавірус, 2 390 112 з яких вже одужали. Але, на жаль, 64 936 пацієнтів пішли з життя, так і не зумівши подолати хворобу.