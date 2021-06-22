Обидві пенсіонерки в стабільному стані

Інцидент стався в місті Окаяма. Одній із пацієнток було понад 90 років. Її переплутали з іншого жінкою, яка виявилася її повною тезкою.

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Іншій жінці 70 років, вона прибула в міську установу для людей похилого віку, але попередньо вже отримала першу дозу вакцини. Втім, цього разу вона отримала дві дози вакцини поспіль.

Про помилку стало зрозуміло після того, як працівники лікарні переглянули відео з камер спостереження.

В Японії триває масова вакцинація проти СOVID-19

До слова, 21 червня в Японії почалася масова вакцинація від COVID-19 для людей у віці до 65 років. Влада країни має намір завершити вакцинацію населення до листопада.

Медики міста запевнили, що докладатимуть зусиль для запобігання подібним випадкам і ретельніше перевірятимуть дані.