Джекпот за укол: жінка у США вакцинувалась і стала мільйонеркою
28 серпня 2021 , 15:47Читать новость на русском
Джерело:Associated Press
Мешканка штату Мічиган, що у США, Крістін Дюваль зірвала джекпот в розіграші призів серед людей, які зробили щеплення від коронавірусу. Її виграш склав 2 мільйони доларів.
Після перемоги Крістін заявила, що це дозволить її сім'ї здійснити "всі мрії". Жінка вже вигадала, куди витратить гроші.
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Вона хоче оплатити коледж для своїх трьох дітей. А також щоб відремонтувати будинок. Ще частину грошей вона пожертвує службам, що допомагають людям з психічними розладами.
Розіграш призів у Мічигані за щеплення
- Розіграш призів серед вакцинованих в Мічигані запустили ще в липні 2021 року. Так влада хотіла мотивувати людей робити щеплення проти коронавірусу.
- Щодня серед вакцинованих розігрували по 50 тисяч доларів.
- Крім того, дев'ять школярів у віці від 12 до 17 років, яким зробили щеплення, отримали 4-річні стипендії на навчання.
- Також в штаті кілька тижнів тому розіграли приз в розмірі 1 мільйона доларів. Володаркою виграшу стала мешканка штату Огайо.
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