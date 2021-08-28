Джекпот за укол: жінка у США вакцинувалась і стала мільйонеркою

Мешканка штату Мічиган, що у США, Крістін Дюваль зірвала джекпот в розіграші призів серед людей, які зробили щеплення від коронавірусу. Її виграш склав 2 мільйони доларів.

Після перемоги Крістін заявила, що це дозволить її сім'ї здійснити "всі мрії". Жінка вже вигадала, куди витратить гроші.

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Вона хоче оплатити коледж для своїх трьох дітей. А також щоб відремонтувати будинок. Ще частину грошей вона пожертвує службам, що допомагають людям з психічними розладами.

Розіграш призів у Мічигані за щеплення

Розіграш призів серед вакцинованих в Мічигані запустили ще в липні 2021 року. Так влада хотіла мотивувати людей робити щеплення проти коронавірусу.

Щодня серед вакцинованих розігрували по 50 тисяч доларів.

Крім того, дев'ять школярів у віці від 12 до 17 років, яким зробили щеплення, отримали 4-річні стипендії на навчання.

Також в штаті кілька тижнів тому розіграли приз в розмірі 1 мільйона доларів. Володаркою виграшу стала мешканка штату Огайо.

За підрахунками влади штату Мічиган, з початку розіграшу в ньому зареєструвалися 2,4 мільйона жителів. Ще 106 тисяч старшокласників претендували на стипендії.

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