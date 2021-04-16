E-Health готова, – Степанов висловився про паспорти вакцинації в Україні

У МОЗ оцінили готовність України до ввденення паспортів вакцинації. Там пояснили, що питання ще потребує обговорення, проте держава готова до будь-якого розвитку подій.

Українські фахівці обговорюють все це з іноземними партнерами. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив 16 квітня у Верховній Раді.

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Він зауважив, що комісар ЄС з питань юстиції вже представив проєкт паспортів вакцинації. Там, зокрема, хочуть вказувати дані про ПЛР-тестування й навіть кількість антитіл.

"Це викликало бурхливу дискусію серед євродепутатів. Тому ми чекаємо від них фінального рішення, яким він буде", – додав очільник українського МОЗ.

Степанов запевнив, що зі свого боку фахівці МОЗ та Мінцифри постійно спілкуються з європейськими партнерами. Зокрема – про те, у який спосіб у ЄС вводитимуть ці паспорти.

Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій. Тому що наша електронна система охорони здоров'я е-Health готова до вивантаження будь-яких даних,

– підкреслив урядовець.

Міністр додав, що МОЗ має усі дані щодо вакцинації людей, захворюваності та тестування. Водночас використання COVID-паспортів тепер важливо обговорити всередині країни.

Вакцинація в Україні: головне

На початку березня у ВООЗ заявили, що не рекомендують країнам вводити COVID-паспорти. Водночас там готові консультувати країни щодо змісту таких документів.

За даними МОЗ, станом на 16 квітня першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 432 815 українців. Водночас повністю вакцинувалися вже 5 людей.

Міністерство оприлюднило склади вакцин, які вже використовують або очікують в Україні. Мовиться про Covieshield (AstraZeneca), CoronaVac, AstraZeneca та препарат від Pfizer.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вільного продажу вакцин в Україні не варто очікувати раніше, ніж у листопаді 2021 року.



Вакцинація в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу