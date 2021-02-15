У Гвінеї та Конго зафіксували спалах Еболи: як передається хвороба та на скільки вона смертельна
У 2021 році Гвінея стала другою країною, яка оголосила про спалах Еболи. Напередодні про спалах вірусу оголосила Демократична Республіка Конго.
Джерело:24 канал
Що відомо про нові спалахи вірусу Ебола, на скільки смертельна хвороба та чи існує проти неї вакцина – читайте у матеріалі Здоров'я 24.
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Спалах Еболи у Гвінеї
- BBC повідомило, що 14 лютого 2021 року уряд Гвінеї оголосив про епідемію хвороби Еболи в субпрефектурі Гуеке та у префектурі Нзерекоре, що на південному сході країни.
- Станом на 15 лютого у Гвінеї виявили 7 хворих, 3 з яких вже померли. Поки що джерела вказують на те, що нульовим пацієнтом може бути медсестра однієї з медичних установ. Її поховали 28 січня в районі на південному сході Гвінеї, який межує з Ліберією.
- Після церемонії у деяких з людей, які були там присутні, проявилися типові симптоми для вірусу Ебола, зокрема: діарея, нудота, лихоманка та кровотеча.
- Відібрані зразки підтвердили, що пацієнти потерпають від геморагічної лихоманки Ебола. У Ліберії інфікованих поки що не виявили, але президент країни Джордж Веа вже дав розпорядження привести в стан підвищеної готовності органи охорони здоров'я.
Спалах Еболи у Гвінеї, 2014 рік / Фото Getty Images
Спалах Еболи у Конго
- Згідно з даними ВООЗ, 7 лютого 2021 року МОЗ Демократичної Республіки Конго (ДРК) теж оголосило про спалах лихоманки Ебола. Нині відомо про 4 хворих, 1 з яких помер.
- ВООЗ вже внесла інформацію про цей спалах до переліку поточних надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я у світі.
- Вперше хворобу виявили у жінки з провінції Північне Ківу, що на сході Демократичної Республіки Конго, який межує з Руандою та Угандою. Її чоловік раніше хворів на Еболу, але зміг подолати хворобу. Натомість його дружина померла в реанімації 4 лютого. Точний діагноз лікарі встановили вже після смерті жінки.
- Особливо ВООЗ та місцеву владу насторожує те, що померла жінка була пацієнткою принаймні трьох медичних установ у двох різних районах. Натомість поховали її в третьому. Поки що епідеміологи виявили 117 людей, з якими контактувала хвора.
Спалах Еболи у Конго / Фото AP
Що таке Ебола
Ебола – це вірус, який спершу викликає раптову лихоманку, сильну слабкість, біль у м'язах та горлі. Інкубаційний період – від 2 до 21 дня.
Симптоми лихоманки Ебола
- Раптові лихоманка, головні й м'язові болі, біль в горлі;
- Блювота, профузний пронос, висип на розгинальних поверхнях кінцівок, порушення функції печінки й нирок;
- Часті внутрішні й зовнішні кровотечі (кров в калі, кровоточивість ясен, маткові кровотечі).
Смертність внаслідок Еболи
Вірус лихоманки Ебола набагато небезпечніший за COVID-19. Згідно з даними ВООЗ, середня летальність внаслідок лихоманки Ебола становить близько 50%. Летальність в минулих спалахах коливалася від 25% до 90%.
Як передається Ебола
Хвороба ще повністю не вивчена. Вважають, що вірус потрапляє в людину при контакті з кров'ю, біологічними рідинами, виділеннями шимпанзе, горил, антилоп, дикобразів і кажанів. Від людини до людини передається контактним шляхом – через слизові оболонки й пошкоджені шкірні покриви, з кров'ю, виділеннями, біологічними рідинами хворих людей, а також при контакті з забрудненими ними матеріалами (одяг, постіль). Велика ймовірність зараження статевим шляхом.
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Лікування лихоманки Ебола
Етіотропного (противірусного) лікування немає. Застосовуються патогенетична і симптоматична терапія.
Чи існує вакцина
Для боротьби з вірусом Еболи випробовували 8 вакцин, але схвалили лише 1. 11 листопада 2019 року Європейська Комісія надала експериментальній вакцині проти Еболи під назвою "Ервебо" ( rVSV-ZEBOV) тимчасову реєстрацію.
Вакцина проти Еболи "Ервебо" / Фото Usarmiid
Препарат розробили компанії Merck Sharp & Dohme BV. Від 2020 року вакцину зареєстрували й у США.
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