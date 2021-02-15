У Гвінеї та Конго зафіксували спалах Еболи: як передається хвороба та на скільки вона смертельна

У 2021 році Гвінея стала другою країною, яка оголосила про спалах Еболи. Напередодні про спалах вірусу оголосила Демократична Республіка Конго.

Що відомо про нові спалахи вірусу Ебола, на скільки смертельна хвороба та чи існує проти неї вакцина – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

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Спалах Еболи у Гвінеї

BBC повідомило, що 14 лютого 2021 року уряд Гвінеї оголосив про епідемію хвороби Еболи в субпрефектурі Гуеке та у префектурі Нзерекоре, що на південному сході країни.

Станом на 15 лютого у Гвінеї виявили 7 хворих, 3 з яких вже померли. Поки що джерела вказують на те, що нульовим пацієнтом може бути медсестра однієї з медичних установ. Її поховали 28 січня в районі на південному сході Гвінеї, який межує з Ліберією.

Після церемонії у деяких з людей, які були там присутні, проявилися типові симптоми для вірусу Ебола, зокрема: діарея, нудота, лихоманка та кровотеча.

Відібрані зразки підтвердили, що пацієнти потерпають від геморагічної лихоманки Ебола. У Ліберії інфікованих поки що не виявили, але президент країни Джордж Веа вже дав розпорядження привести в стан підвищеної готовності органи охорони здоров'я.



Спалах Еболи у Гвінеї, 2014 рік / Фото Getty Images

Спалах Еболи у Конго

Згідно з даними ВООЗ, 7 лютого 2021 року МОЗ Демократичної Республіки Конго (ДРК) теж оголосило про спалах лихоманки Ебола. Нині відомо про 4 хворих, 1 з яких помер.

ВООЗ вже внесла інформацію про цей спалах до переліку поточних надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я у світі.

Вперше хворобу виявили у жінки з провінції Північне Ківу, що на сході Демократичної Республіки Конго, який межує з Руандою та Угандою. Її чоловік раніше хворів на Еболу, але зміг подолати хворобу. Натомість його дружина померла в реанімації 4 лютого. Точний діагноз лікарі встановили вже після смерті жінки.

Особливо ВООЗ та місцеву владу насторожує те, що померла жінка була пацієнткою принаймні трьох медичних установ у двох різних районах. Натомість поховали її в третьому. Поки що епідеміологи виявили 117 людей, з якими контактувала хвора.



Спалах Еболи у Конго / Фото AP

Спалах лихоманки Ебола у ДРК тривав майже 2 роки і був другим за величиною у світі. З 3 481 хворого померли аж 2 299 людини. Натомість вижити вдалося 1 162 пацієнтам. Про це свідчать дані ВООЗ.

Що таке Ебола

Ебола – це вірус, який спершу викликає раптову лихоманку, сильну слабкість, біль у м'язах та горлі. Інкубаційний період – від 2 до 21 дня.

Симптоми лихоманки Ебола

Раптові лихоманка, головні й м'язові болі, біль в горлі;

Блювота, профузний пронос, висип на розгинальних поверхнях кінцівок, порушення функції печінки й нирок;

Часті внутрішні й зовнішні кровотечі (кров в калі, кровоточивість ясен, маткові кровотечі).

Смертність внаслідок Еболи

Вірус лихоманки Ебола набагато небезпечніший за COVID-19. Згідно з даними ВООЗ, середня летальність внаслідок лихоманки Ебола становить близько 50%. Летальність в минулих спалахах коливалася від 25% до 90%.

Як передається Ебола

Хвороба ще повністю не вивчена. Вважають, що вірус потрапляє в людину при контакті з кров'ю, біологічними рідинами, виділеннями шимпанзе, горил, антилоп, дикобразів і кажанів. Від людини до людини передається контактним шляхом – через слизові оболонки й пошкоджені шкірні покриви, з кров'ю, виділеннями, біологічними рідинами хворих людей, а також при контакті з забрудненими ними матеріалами (одяг, постіль). Велика ймовірність зараження статевим шляхом.

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Лікування лихоманки Ебола

Етіотропного (противірусного) лікування немає. Застосовуються патогенетична і симптоматична терапія.

Чи існує вакцина

Для боротьби з вірусом Еболи випробовували 8 вакцин, але схвалили лише 1. 11 листопада 2019 року Європейська Комісія надала експериментальній вакцині проти Еболи під назвою "Ервебо" ( rVSV-ZEBOV) тимчасову реєстрацію.



Вакцина проти Еболи "Ервебо" / Фото Usarmiid

Препарат розробили компанії Merck Sharp & Dohme BV. Від 2020 року вакцину зареєстрували й у США.