Ефект вихідних: хворих та госпіталізованих з COVID значно поменшало

Впродовж минулої доби, 7 листопада, в Україні виявили 13 068 випадків захворювання на COVID-19. Серед інфікованих – 790 дітей та 145 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 3 532 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Деякі фахівці пов'язують спад нових хворих тим, що на вихідних роблять менше тестувань.

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Попри це, від ускладнень недуги померли 473 пацієнти. Це трохи більше, ніж днем раніше (тоді кількість нових інфікованих за добу перевалила 17,4 тисячі, померли 449 людей). Натомість видужали 8 200 людей.

Темпи тестувань

За цей самий час здійснили лише 63 858 тестувань, зокрема:

методом ПЛР – 29 497;

методом ІФА –6 547;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 814.

Де найбільше хворих

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 088 501 випадок захворювання. Станом на 8 листопада одужало – 2 520 956 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 72 557 мешканців країни.За весь час провели 14 876 584 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1 558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 606 випадків;

Вінницька область – 349 випадків;

Волинська область – 417 випадків;

Дніпропетровська область – 1032 випадки;

Донецька область – 483 випадки;

Житомирська область – 718 випадків;

Закарпатська область – 211 випадків;

Запорізька область – 713 випадків;

Івано-Франківська область – 363 випадки;

Київська область – 425 випадків;

Кіровоградська область – 99 випадків;

Луганська область – 50 випадків;

Львівська область – 827 випадків;

Миколаївська область – 812 випадків;

Одеська область – 1558 випадків;

Полтавська область – 240 випадків;

Рівненська область – 285 випадків;

Сумська область – 315 випадків;

Тернопільська область – 354 випадки;

Харківська область – 1179 випадків;

Херсонська область – 383 випадки;

Хмельницька область – 660 випадків;

Черкаська область – 243 випадки;

Чернівецька область – 361 випадок;

Чернігівська область – 385 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал