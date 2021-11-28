Ефект вихідних: хворих на СOVID вдвічі менше, у лікарнях – побільшало пацієнтів
Джерело:МОЗ
За суботу, 27 листопада, в Україні на коронавірус захворіло майже вдвічі менше людей, ніж за попередню добу. Водночас госпіталізацій навпаки – дещо побільшало.
Статистика поширення недуги
Так, від учора на коронавірусом інфікувались 7 483 людей. Серед них 774 дітей та 105 медпрацівників. Все через малі темпи тестувань на вихідних.
Важливо Наслідки COVID-19: у Чернігові бракує донорів крові
До лікарень госпіталізували 3 456 пацієнтів з COVID-19. Водночас тих, хто одужав – 10 270 осіб. На жаль, не вдалося побороти наслідки недуги 400 українцям.
Охоплення тестування населення
За добу в країні здійснили 54 224 тестів на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 25 571;
- методом ІФА – 4 186;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 467.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 549 випадків;
- Вінницька область – 548 випадків;
- Волинська область – 230 випадків;
- Дніпропетровська область – 698 випадків;
- Донецька область – 365 випадків;
- Житомирська область – 334 випадки;
- Закарпатська область – 235 випадків;
- Запорізька область – 415 випадків;
- Івано-Франківська область – 249 випадків;
- Київська область – 433 випадки;
- Кіровоградська область – 176 випадків;
- Луганська область – 28 випадків;
- Львівська область – 306 випадків;
- Миколаївська область – 381 випадок;
- Одеська область – 223 випадки;
- Полтавська область – 298 випадків;
- Рівненська область – 137 випадків;
- Сумська область – 286 випадків;
- Тернопільська область – 233 випадки;
- Харківська область – 229 випадків;
- Херсонська область – 76 випадків;
- Хмельницька область – 408 випадків;
- Черкаська область – 205 випадків;
- Чернівецька область – 135 випадків;
- Чернігівська область – 306 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Важливо! За весь час пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 3 422 023 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 28 листопада одужали – 2 910 237 людей.
Жертвами коронавірусної хвороби стали 85 117 мешканців країни.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал