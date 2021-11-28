Ефект вихідних: хворих на СOVID вдвічі менше, у лікарнях – побільшало пацієнтів

28 листопада 2021 , 08:13

Джерело:

МОЗ

За суботу, 27 листопада, в Україні на коронавірус захворіло майже вдвічі менше людей, ніж за попередню добу. Водночас госпіталізацій навпаки – дещо побільшало.

Статистика поширення недуги

Так, від учора на коронавірусом інфікувались 7 483 людей. Серед них 774 дітей та 105 медпрацівників. Все через малі темпи тестувань на вихідних.

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До лікарень госпіталізували 3 456 пацієнтів з COVID-19. Водночас тих, хто одужав – 10 270 осіб. На жаль, не вдалося побороти наслідки недуги 400 українцям.

Охоплення тестування населення

За добу в країні здійснили 54 224 тестів на коронавірус різними методами, зокрема:

  • методом ПЛР – 25 571;
  • методом ІФА – 4 186;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 467.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 549 випадків;
  • Вінницька область – 548 випадків;
  • Волинська область – 230 випадків;
  • Дніпропетровська область – 698 випадків;
  • Донецька область – 365 випадків;
  • Житомирська область – 334 випадки;
  • Закарпатська область – 235 випадків;
  • Запорізька область – 415 випадків;
  • Івано-Франківська область – 249 випадків;
  • Київська область – 433 випадки;
  • Кіровоградська область – 176 випадків;
  • Луганська область – 28 випадків;
  • Львівська область – 306 випадків;
  • Миколаївська область – 381 випадок;
  • Одеська область – 223 випадки;
  • Полтавська область – 298 випадків;
  • Рівненська область – 137 випадків;
  • Сумська область – 286 випадків;
  • Тернопільська область – 233 випадки;
  • Харківська область – 229 випадків;
  • Херсонська область – 76 випадків;
  • Хмельницька область – 408 випадків;
  • Черкаська область – 205 випадків;
  • Чернівецька область – 135 випадків;
  • Чернігівська область – 306 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Важливо! За весь час пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 3 422 023 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 28 листопада одужали – 2 910 237 людей.

Жертвами коронавірусної хвороби стали 85 117 мешканців країни.


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Автор: Аліна Оліховська