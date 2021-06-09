Чи ефективні для схуднення продукти з глікемічним індексом

Продукти з низьким глікемічним індексом (ГІ) – основа багатьох дієт, зокрема лікувальних. Фахівці радять споживати продукти з низьким ГІ, щоб краще регулювати рівень цукру в крові, аби запобігти переїданню, при лікуванні акне, гормональних порушеннях та під час схуднення. Втім, нові дослідження свідчать, що план дієти з низьким вмістом глікемії насправді не допоможе вам схуднути.

Що таке продукти з низьким глікемічним індексом

Глікемічний індекс (ГІ) належить до індексу цукру в крові, який вимірює вплив вуглеводних продуктів на рівень глюкози у крові. Вважають, що низькі за глікемічним індексом продукти краще впливають на рівень цукру в крові, й таким чином забезпечують організм енергію.

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Продукти із низьким вмістом глікемії (55 й менше)

Сочевиця

Кеш'ю

Хумус

Грейпфрут

Яблука

Ячмінь

Знежирене молоко

Соєві боби

Високий та середній глікемічний індекс

Низький глікемічний індекс – це 55 або нижчеПродукти, які містять білок і жири, зокрема, тваринні білки та масла, – мають глікемічний індекс 0, а більшість некрохмалистих овочів мають низький глікемічний індекс. Перероблені харчові продукти часто мають позначку GI, який вказує на те, що вони були протестовані на забезпечення низької глікемічної цінності.

Високоглікемічні продукти – це продукти з глікемічним індексом 70 або вище. Такі продукти швидко підвищують рівень цукру в крові, що може викликати голод, зниження енергії та бажання знову їсти.



Банани мають високий глікемічний індекс / Фото Unsplash

Помірні глікемічні продукти, такі як цільнозерновий хліб, вівсянка або коричневий рис, — це продукти з глікемічним індексом від 56 до 69.

То чи треба споживати продукти з низьким ГІ, щоб схуднути

Проблема з вживанням їжі з низьким вмістом глікемії для схуднення полягає в тому, що ці продукти можуть бути не найкращими для вашого раціону.

Варто розуміти, що значення глікемічного індексу не вказує на швидкість потрапляння їжі в кров.

Низькоглікемічні продукти можуть не забезпечувати повільний, стійкий, дружній до дієти рівень цукру в крові.

Крім того, низькоглікемічні продукти не завжди корисні для вашого раціону. наприклад, морозиво — це низькоглікемічна їжа, але не найкращий варіант, якщо ви хочете схуднути.