Що таке продукти з низьким глікемічним індексом

Глікемічний індекс (ГІ) належить до індексу цукру в крові, який вимірює вплив вуглеводних продуктів на рівень глюкози у крові. Вважають, що низькі за глікемічним індексом продукти краще впливають на рівень цукру в крові, й таким чином забезпечують організм енергію. 

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Продукти із низьким вмістом глікемії (55 й менше)

  • Сочевиця
  • Кеш'ю
  • Хумус
  • Грейпфрут
  • Яблука
  • Ячмінь
  • Знежирене молоко
  • Соєві боби

Високий та середній глікемічний індекс

Високоглікемічні продукти – це продукти з глікемічним індексом 70 або вище. Такі продукти швидко підвищують рівень цукру в крові, що може викликати голод, зниження енергії та бажання знову їсти.


Банани мають високий глікемічний індекс / Фото Unsplash

Помірні глікемічні продукти, такі як цільнозерновий хліб, вівсянка або коричневий рис, — це продукти з глікемічним індексом від 56 до 69.

То чи треба споживати продукти з низьким ГІ, щоб схуднути

Проблема з вживанням їжі з низьким вмістом глікемії для схуднення полягає в тому, що ці продукти можуть бути не найкращими для вашого раціону. 

Варто розуміти, що значення глікемічного індексу не вказує на швидкість потрапляння їжі в кров.

Крім того, низькоглікемічні продукти не завжди корисні для вашого раціону. наприклад, морозиво — це низькоглікемічна їжа, але не найкращий варіант, якщо ви хочете схуднути.  