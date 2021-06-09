Що таке продукти з низьким глікемічним індексом

Глікемічний індекс (ГІ) належить до індексу цукру в крові, який вимірює вплив вуглеводних продуктів на рівень глюкози у крові. Вважають, що низькі за глікемічним індексом продукти краще впливають на рівень цукру в крові, й таким чином забезпечують організм енергію.

До теми Порушення балансу омега-6 і омега-3 зв'язали з ризиком розвитку психозу

Низький глікемічний індекс – це 55 або нижче

Продукти із низьким вмістом глікемії (55 й менше)

Сочевиця

Кеш'ю

Хумус

Грейпфрут

Яблука

Ячмінь

Знежирене молоко

Соєві боби

Продукти, які містять білок і жири, зокрема, тваринні білки та масла, – мають глікемічний індекс 0, а більшість некрохмалистих овочів мають низький глікемічний індекс. Перероблені харчові продукти часто мають позначку GI, який вказує на те, що вони були протестовані на забезпечення низької глікемічної цінності.

Високий та середній глікемічний індекс

Високоглікемічні продукти – це продукти з глікемічним індексом 70 або вище. Такі продукти швидко підвищують рівень цукру в крові, що може викликати голод, зниження енергії та бажання знову їсти.



Банани мають високий глікемічний індекс / Фото Unsplash

Помірні глікемічні продукти, такі як цільнозерновий хліб, вівсянка або коричневий рис, — це продукти з глікемічним індексом від 56 до 69.

То чи треба споживати продукти з низьким ГІ, щоб схуднути

Проблема з вживанням їжі з низьким вмістом глікемії для схуднення полягає в тому, що ці продукти можуть бути не найкращими для вашого раціону.

Варто розуміти, що значення глікемічного індексу не вказує на швидкість потрапляння їжі в кров.

Низькоглікемічні продукти можуть не забезпечувати повільний, стійкий, дружній до дієти рівень цукру в крові.

Крім того, низькоглікемічні продукти не завжди корисні для вашого раціону. наприклад, морозиво — це низькоглікемічна їжа, але не найкращий варіант, якщо ви хочете схуднути.