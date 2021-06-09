Що таке продукти з низьким глікемічним індексом
Глікемічний індекс (ГІ) належить до індексу цукру в крові, який вимірює вплив вуглеводних продуктів на рівень глюкози у крові. Вважають, що низькі за глікемічним індексом продукти краще впливають на рівень цукру в крові, й таким чином забезпечують організм енергію.
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Продукти із низьким вмістом глікемії (55 й менше)
- Сочевиця
- Кеш'ю
- Хумус
- Грейпфрут
- Яблука
- Ячмінь
- Знежирене молоко
- Соєві боби
Високий та середній глікемічний індекс
Високоглікемічні продукти – це продукти з глікемічним індексом 70 або вище. Такі продукти швидко підвищують рівень цукру в крові, що може викликати голод, зниження енергії та бажання знову їсти.
Банани мають високий глікемічний індекс / Фото Unsplash
Помірні глікемічні продукти, такі як цільнозерновий хліб, вівсянка або коричневий рис, — це продукти з глікемічним індексом від 56 до 69.
То чи треба споживати продукти з низьким ГІ, щоб схуднути
Проблема з вживанням їжі з низьким вмістом глікемії для схуднення полягає в тому, що ці продукти можуть бути не найкращими для вашого раціону.
Варто розуміти, що значення глікемічного індексу не вказує на швидкість потрапляння їжі в кров.
Крім того, низькоглікемічні продукти не завжди корисні для вашого раціону. наприклад, морозиво — це низькоглікемічна їжа, але не найкращий варіант, якщо ви хочете схуднути.