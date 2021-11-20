Що таке панічний розлад

Панічний розлад характеризується раптовими й повторюваними панічними атаками. Кожна з них може тривати від кількох хвилин до години, а іноді й довше.

Увага Допомагає та налаштовує на дії: чому тривога може бути корисною

У МОЗ наголосили, що поодинокі панічні атаки не є панічним розладом: вони можуть виникати на ґрунті стресу чи перевтоми.

Натомість при панічному розладі, людина відчуває надмірну тривогу, стрес та переживає панічні атаки в будь-який час та за різних обставин і часто без видимої на те причини.

Ті, хто страждають від панічних розладів, можуть почати уникати певних ситуацій через страх, що вони спровокують нову панічну атаку.

Увага! Є ризик опинитися в замкненому колі "страху перед страхом", що може сприяти частішим атакам та спричинити депресивні розлади.

Як розпізнати панічну атаку та чому вона виникає

Важливою особливістю панічного розладу є періодичні напади сильної тривоги (паніки), які не обмежуються будь-якою конкретною ситуацією або набором обставин, — і тому є непередбачуваними.

Достеменно невідомо, чому в деяких людей розвивається панічний розлад, проте є кілька чинників, які формують підвищений ризик:

стресові або травматичні події в житті,

випадки панічних розладів у членів родини,

інші медичні або психіатричні фактори чи негаразди.

Панічний розлад – симптоми прискорене серцебиття,

біль у грудях та інші симптоми, схожі на серцевий напад,

надмірне потовиділення,

тремтіння, озноб або припливи жару,

задишка та відчуття задухи,

нудота та/або біль у животі,

запаморочення,

почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);

страх втратити контроль, "збожеволіти" чи померти;

окремі специфічні симптоми.

Як діяти під час панічної атаки

Під час панічної атаки дуже важливо спробувати концентруватися на поточному моменті й ситуації всіма видами почуттів, "заземлитися".

Допоможе елементарне – поставте ступні на підлогу – це допоможе відчути опору!

Техніка "5 – 4 – 3 – 2 – 1". Назвіть: 5 речей, які ви бачите (руки, стіл, небо).

4 речі, які ви відчуваєте фізично (поверхня під ногами, одяг на тілі).

3 речі, які ви чуєте (спів пташок, звук машин, музика).

2 речі, які ви відчуваєте на нюх (кава, опале листя, парфум).

1 річ, яку ви можете відчути на смак (м'ятна гумка, чай).

Чому варто працювати з розладом

Панічний розлад може турбувати людину, негативно впливати на її соціальне й робоче життя. Панічні атаки лякають, але вони не завдадуть вам фізичної шкоди.

Водночас вони можуть бути симптомом якихось інших психічних розладів, саме тому у разі виявлення найперших симптомів варто звернутися до лікаря.

У МОЗ порадили звертатись для діагностики до свого сімейного лікаря, а за необхідності й до спеціаліста з психічного здоров'я, бо психічне здоров'я – важливе!