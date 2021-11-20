Ефективні техніки, щоб впоратись з панічним розладом
Джерело:МОЗ
Приблизно 264 мільйони людей у всьому світі, що складає 3,6% населення планети – мають панічні розлади. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як розпізнати ці стани та ефективні способи боротьби з ними.
Що таке панічний розлад
Панічний розлад характеризується раптовими й повторюваними панічними атаками. Кожна з них може тривати від кількох хвилин до години, а іноді й довше.
Увага Допомагає та налаштовує на дії: чому тривога може бути корисною
У МОЗ наголосили, що поодинокі панічні атаки не є панічним розладом: вони можуть виникати на ґрунті стресу чи перевтоми.
Натомість при панічному розладі, людина відчуває надмірну тривогу, стрес та переживає панічні атаки в будь-який час та за різних обставин і часто без видимої на те причини.
Ті, хто страждають від панічних розладів, можуть почати уникати певних ситуацій через страх, що вони спровокують нову панічну атаку.Увага! Є ризик опинитися в замкненому колі "страху перед страхом", що може сприяти частішим атакам та спричинити депресивні розлади.
Як розпізнати панічну атаку та чому вона виникає
Важливою особливістю панічного розладу є періодичні напади сильної тривоги (паніки), які не обмежуються будь-якою конкретною ситуацією або набором обставин, — і тому є непередбачуваними.
Достеменно невідомо, чому в деяких людей розвивається панічний розлад, проте є кілька чинників, які формують підвищений ризик:
- стресові або травматичні події в житті,
- випадки панічних розладів у членів родини,
- інші медичні або психіатричні фактори чи негаразди.
- прискорене серцебиття,
- біль у грудях та інші симптоми, схожі на серцевий напад,
- надмірне потовиділення,
- тремтіння, озноб або припливи жару,
- задишка та відчуття задухи,
- нудота та/або біль у животі,
- запаморочення,
- почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);
- страх втратити контроль, "збожеволіти" чи померти;
- окремі специфічні симптоми.
Як діяти під час панічної атаки
Під час панічної атаки дуже важливо спробувати концентруватися на поточному моменті й ситуації всіма видами почуттів, "заземлитися".
Допоможе елементарне – поставте ступні на підлогу – це допоможе відчути опору!
4 речі, які ви відчуваєте фізично (поверхня під ногами, одяг на тілі).
3 речі, які ви чуєте (спів пташок, звук машин, музика).
2 речі, які ви відчуваєте на нюх (кава, опале листя, парфум).
1 річ, яку ви можете відчути на смак (м'ятна гумка, чай).
Чому варто працювати з розладом
Панічний розлад може турбувати людину, негативно впливати на її соціальне й робоче життя. Панічні атаки лякають, але вони не завдадуть вам фізичної шкоди.
Водночас вони можуть бути симптомом якихось інших психічних розладів, саме тому у разі виявлення найперших симптомів варто звернутися до лікаря.
У МОЗ порадили звертатись для діагностики до свого сімейного лікаря, а за необхідності й до спеціаліста з психічного здоров'я, бо психічне здоров'я – важливе!