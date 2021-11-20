Ефективні техніки, щоб впоратись з панічним розладом

Приблизно 264 мільйони людей у всьому світі, що складає 3,6% населення планети – мають панічні розлади. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як розпізнати ці стани та ефективні способи боротьби з ними.

Що таке панічний розлад

Панічний розлад характеризується раптовими й повторюваними панічними атаками. Кожна з них може тривати від кількох хвилин до години, а іноді й довше.

Увага Допомагає та налаштовує на дії: чому тривога може бути корисною

У МОЗ наголосили, що поодинокі панічні атаки не є панічним розладом: вони можуть виникати на ґрунті стресу чи перевтоми.

Натомість при панічному розладі, людина відчуває надмірну тривогу, стрес та переживає панічні атаки в будь-який час та за різних обставин і часто без видимої на те причини.

Ті, хто страждають від панічних розладів, можуть почати уникати певних ситуацій через страх, що вони спровокують нову панічну атаку.

Як розпізнати панічну атаку та чому вона виникає

Є ризик опинитися в замкненому колі "страху перед страхом", що може сприяти частішим атакам та спричинити депресивні розлади.

Важливою особливістю панічного розладу є періодичні напади сильної тривоги (паніки), які не обмежуються будь-якою конкретною ситуацією або набором обставин, — і тому є непередбачуваними.

Достеменно невідомо, чому в деяких людей розвивається панічний розлад, проте є кілька чинників, які формують підвищений ризик:

стресові або травматичні події в житті,

випадки панічних розладів у членів родини,

інші медичні або психіатричні фактори чи негаразди.

Панічний розлад – симптоми прискорене серцебиття,

біль у грудях та інші симптоми, схожі на серцевий напад,

надмірне потовиділення,

тремтіння, озноб або припливи жару,

задишка та відчуття задухи,

нудота та/або біль у животі,

запаморочення,

почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);

страх втратити контроль, "збожеволіти" чи померти;

окремі специфічні симптоми.

Як діяти під час панічної атаки

Під час панічної атаки дуже важливо спробувати концентруватися на поточному моменті й ситуації всіма видами почуттів, "заземлитися".

Допоможе елементарне – поставте ступні на підлогу – це допоможе відчути опору!

Техніка "5 – 4 – 3 – 2 – 1". Назвіть: 5 речей, які ви бачите (руки, стіл, небо).

4 речі, які ви відчуваєте фізично (поверхня під ногами, одяг на тілі).

3 речі, які ви чуєте (спів пташок, звук машин, музика).

2 речі, які ви відчуваєте на нюх (кава, опале листя, парфум).

1 річ, яку ви можете відчути на смак (м'ятна гумка, чай).

Чому варто працювати з розладом

Панічний розлад може турбувати людину, негативно впливати на її соціальне й робоче життя. Панічні атаки лякають, але вони не завдадуть вам фізичної шкоди.

Водночас вони можуть бути симптомом якихось інших психічних розладів, саме тому у разі виявлення найперших симптомів варто звернутися до лікаря.

У МОЗ порадили звертатись для діагностики до свого сімейного лікаря, а за необхідності й до спеціаліста з психічного здоров'я, бо психічне здоров'я – важливе!