Ефективність COVID-вакцини від Sinovac, яку замовила Україна, нижча 60%, – ЗМІ
Останні випробування вакцини проти коронавірусу від Sinovac в Бразилії демонструють, що ефективність препарату становить менше ніж 60%. Згідно з угодою, Україна не закуповуватиме препарат, якщо він матиме менше ніж 70% ефективності.
Ефективність вакцини проти коронавірусу від компанії Sinovac становить менше ніж 60%, але більше ніж 50%. Про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє бразильське видання UOL.
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Зазначається, що ефективність препарату досягла мінімуму, визначеного Національним агентством з нагляду за здоров'ям Бразилії.
2 людини, які мають доступ до дослідження Інституту Бутантана (який проводив клінічні випробування у країні) зазначили, що вакцина ефективна у досягненні колективного імунітету та відповідає стандартам ВООЗ.
Що відомо про результати випробувань: дані UOL
- У людей, які отримали щеплення, вироблялась антитіла проти SARS-CoV-2.
- Добровольці, які таки інфікувалися коронавірусом після вакцинації, мали лише помірні симптоми хвороби, подібні до застуди.
- Жоден вакцинований доброволець не захворів на найважчу форму коронавірусу, яка призводить до смерті. Тобто для важких симптомів хвороби рівень ефективності препарату становив 100%. Це може зменшити навантаження на лікарні.
Інститут Бутантан, який проводив випробування вакцини від Sinovac у Бразилії, повинен опублікувати результати випробувань у вівторок 12 січня.
Зауважимо, раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що якщо рівень ефективності цього препарату становитиме менше ніж 70% ефективності, то Україна відмовиться від його закупівлі.
Натомість єдиний постачальник вакцини від Sinovac в Україну – фармкомпанія "Лекхім" – вже домовилась про постачання 5 мільйонів доз.
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