Останні випробування вакцини проти коронавірусу від Sinovac в Бразилії демонструють, що ефективність препарату становить менше ніж 60%. Згідно з угодою, Україна не закуповуватиме препарат, якщо він матиме менше ніж 70% ефективності.

Ефективність вакцини проти коронавірусу від компанії Sinovac становить менше ніж 60%, але більше ніж 50%. Про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє бразильське видання UOL.

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Зазначається, що ефективність препарату досягла мінімуму, визначеного Національним агентством з нагляду за здоров'ям Бразилії.

2 людини, які мають доступ до дослідження Інституту Бутантана (який проводив клінічні випробування у країні) зазначили, що вакцина ефективна у досягненні колективного імунітету та відповідає стандартам ВООЗ.

Що відомо про результати випробувань: дані UOL

У людей, які отримали щеплення, вироблялась антитіла проти SARS-CoV-2.

Добровольці, які таки інфікувалися коронавірусом після вакцинації, мали лише помірні симптоми хвороби, подібні до застуди.

Жоден вакцинований доброволець не захворів на найважчу форму коронавірусу, яка призводить до смерті. Тобто для важких симптомів хвороби рівень ефективності препарату становив 100%. Це може зменшити навантаження на лікарні.

Інститут Бутантан, який проводив випробування вакцини від Sinovac у Бразилії, повинен опублікувати результати випробувань у вівторок 12 січня.

Зауважимо, раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що якщо рівень ефективності цього препарату становитиме менше ніж 70% ефективності, то Україна відмовиться від його закупівлі.

Натомість єдиний постачальник вакцини від Sinovac в Україну – фармкомпанія "Лекхім" – вже домовилась про постачання 5 мільйонів доз.