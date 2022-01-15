Про це розповів лікар-імунолог Борис Донськой у прямому ефірі 24 каналу. З його слів, такі ліки спроможні уповільнювати перебіг інфікування коронавірусом.

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Ліки як остання межа захисту

Донськой зазначив, що ліки блокують реплікацію вірусу, тому процес інфікування уповільнюється. Організм людини виграє час, а за цей час імунна система розпізнає вірус і дає ефективний захист.

Але ефективність все одно далеко не 100%. Чим раніше він (препарат – 24 канал) буде використаний, тим краще. Однак це вже остання межа захисту, краще до цього не допускати. Краще – масковий режим, мінімум контактів та щеплення. Борис Донськой Лікар-імунолог

"Сподіватись, що є ліки і вони вас вилікують – не варто. Це пощастить, якщо безсимптомно у вас виявлять на перших днях ПЛР-тестом Омікрон, але, як правило, ви відчуєте симптоми пізніше. Вікно можливостей для препарату буде звужено", – наголосив лікар.

Що з ціною

Також Донськой пояснив, що ціна на ліки проти COVID-19 буде залежати від ринку. Наразі ми не можемо знати їх точну вартість.

Насправді будь-який хімічний препарат може бути дешевим, якщо права власності будуть відкриті, і може бути дуже дорогим, якщо виробник повертає гроші за розробку,

– додав він.

Більше про новий штам Омікрон та ліки проти COVID-19 – дивіться у відео 24 каналу:

Ліки проти коронавірусу: що про це відомо