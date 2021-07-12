Про це в ефірі 24 каналу повідомив лікар-імунолог Борис Донськой. За його словами, усі наявні в Україні вакцини полегшують перебіг коронавірусної хвороби. Проте їхня ефективність до штаму Дельта дещо нижча, оскільки їх розробляли проти первинного штаму.

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Варіанти вірусу

Лікар зауважив, що штам коронавірусу й надалі змінюватиметься. Наскільки швидко з'явиться новий варіант COVID-19, сказати складно. Імунолог радить українцям уже зараз готуватися до змін і розробляти новий дизайн щеплення.

Штам змінюється й хоче втекти від імунності. Поки що щеплення ефективне й знижує клінічні стани важкого перебігу та смертність,

– наголосив Донськой.

Комбінації вакцин

В Україні практикують комбінацію різних вакцин. Наприклад, дозволено робити щеплення вакциною Pfizer після використання AstraZeneсa. Комбінації рекомендують насамперед тим, хто мали побічні ефекти після першої вакцинації.

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"Комбінувати вакцини можна. Різні комбінації мають різну ефективність, але це треба досліджувати. Поки що у нас мало інформації про те, які комбінації кращі, а які гірші", – пояснив Донськой.

Імунолог додав, що зараз виробники проводять дослідження, як впливають вакцини на підлітків. Відомо, що такі тести проводить Pfizer. Щодо дітей такої інформації виробники поки не озвучують.



Штам коронавірусу Дельта – що варто знати / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу