Ефективність двох доз Pfizer зменшується швидше, ніж AstraZeneca: дослідження

Ефективність вакцини від коронавірус Pfizer-BioNTech знижується швидше, ніж вакцини AstraZeneca. До такого висновку дійшли дослідники Оксфородського університету.

Дослідження ще не пройшло експертну оцінку. Воно базується на результатах опитування британського Управління національної статистики, яке проводило ПЛР-тестування з грудня 2020 року до цього серпня 2021 року.

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Кажуть, що Pfizer мав "більшу початкову ефективність", але потім захист знизився швидше від високого вірусного навантаження та симптоматичної інфекції. Мовиться про період протягом кількох місяців після повної вакцинації.

Дві дози вакцини Pfizer мають вищу початкову ефективність проти нових штамів коронавірус, але вона знижується швидше в порівнянні з двома дозами AstraZeneca,

– заявили дослідники з Оксфордського університету.

Вчені відзначили, що приблизно через 4 – 5 місяців після повної вакцинації будь-якої з вакцин захист є відносно однаковим. А зниження Pfizer є ледь помітним.

"Навіть при такому незначному зниженні захисту від усіх інфекцій та інфекцій з високим вірусним навантаженням важливо відзначити, що загальна ефективність все ще дуже висока, оскільки ми починали з такого високого рівня захисту", – повідомили науковці.

Оксфордське дослідження також виявило, що захист був вищим серед тих, хто вже хворів на коронавірус.

Порівняння вакцин від коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Вірусне навантаження

Крім того, вчені встановили, що ті, хто захворів на коронавірус вже після повного курсу вакцинації, мають таке ж вірусне навантаження, як і ті, хто не щеплювався. За даними спеціалістів, це говорить про те, що штам Дельта небезпечніший, ніж вже звичний Альфа-штам.

Більше про дослідження

У дослідженні розглянули 2 групи – понад 300 000 осіб старше 18 років.

Спочатку протягом періоду, де панував варіант Альфа.

Потім з травня 2021 року, коли панівним був варіант Дельта.

Вчені підтвердили, що вакцини менш ефективні проти Дельта.

Вірусне навантаження – величина суворості вірусної інфекції. ЇЇ можуть обчислювати за допомогою оцінювання кількості вірусу в рідині організму.