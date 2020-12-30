Ефективність китайської вакцини проти COVID-19 від Sinopharm становить майже 80%
Китайська компанія Sinopharm озвучила ефективність своєї вакцини проти COVID-19. Згідно з їхніми підрахунками, вона становить 79,34%.
У компанії Sinopharm заявили, що ефективність їхньої вакцини проти коронавірусу становить 79,34%. Такі висновки розробники зробили ґрунтуючись на тимчасовому аналізі, повідомляє видання South China Morning Post.
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У повідомленні йдеться, що учасники, яким ввели дві дози вакцини, виробили високий рівень антитіл проти коронавірусу на рівні 99,52%.
Компанія заявила, що препарат виявився безпечним. Але разом з тим вони надали небагато деталей.
Зокрема, невідомий обсяг вибірки учасників та результати будь-якого іншого аналізу, на якому вчені зробили висновок про ефективність та безпеку вакцини.
Вакцина від компанії Sinopharm: що відомо
- Це двокомпонентна вакцина, тобто вона складається з 2 доз і її необхідно вводити двічі з певним інтервалом.
- Препарат проходить клінічні випробування в декількох країнах світу, враховуючи Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданію, Перу та Аргентину.
- 9 грудня органи охорони здоров'я Об'єднаних Арабських Еміратів заявили, що під час проміжного аналізу клінічних випробувань на пізніх стадіях вакцина виявилася ефективною на 86%.
- Вакцина вже затверджена в ОАЕ та Бахрейні.
- Також її ще з липня використовують в Китаї в умовах програми дозволу на екстрене використання.
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