Китайська компанія Sinopharm озвучила ефективність своєї вакцини проти COVID-19. Згідно з їхніми підрахунками, вона становить 79,34%.

У компанії Sinopharm заявили, що ефективність їхньої вакцини проти коронавірусу становить 79,34%. Такі висновки розробники зробили ґрунтуючись на тимчасовому аналізі, повідомляє видання South China Morning Post.

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У повідомленні йдеться, що учасники, яким ввели дві дози вакцини, виробили високий рівень антитіл проти коронавірусу на рівні 99,52%.

Компанія заявила, що препарат виявився безпечним. Але разом з тим вони надали небагато деталей.

Зокрема, невідомий обсяг вибірки учасників та результати будь-якого іншого аналізу, на якому вчені зробили висновок про ефективність та безпеку вакцини.

Вакцина від компанії Sinopharm: що відомо