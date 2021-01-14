Єдина вакцина від COVID-19, про закупівлі якої повідомляли у МОЗ України, може виявитися недостатньо ефективною: останні дослідження препарату від китайської компанії Sinovac Biotech показали, що ця цифра трохи перевищує 50%. Тоді як угода передбачає щонайменше 70% ефективність.

Що це означає і як діятиме міністерство у випадку недостатньої ефективності китайської вакцини – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Що відомо про вакцину Sinovac?

30 грудня Україна підписала договір про постачання 1,9 млн доз вакцини проти COVID-19 від китайської компанії Sinovac Biotech. Першу партію (700 тис. доз) обіцяли доставити протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї чи регуляторами однієї з визначеного списку країн – орієнтовно кінець лютого-березень.

Посередником при закупівлі вакцини МОЗ обрав компанію "Лекхім". Очільник МОЗ Максим Степанов такий вибір пояснив вимогою китайської компанії-виробника. У 2022 році "Лекхім" планує запустити виробництво вакцини Sinovac Biotech на своїх потужностях.



Україна отримає препарат лише у випадку його 70% ефективності / Фото Getty Images

Ця вакцина зберігається у стандартному холодильнику при температурі від -4 до +2 градусів, що робить значно простішим її транспортування та зберігання.

13 січня кампанію з вакцинації Sinovac розпочала Індонезія. Щеплення отримав і президент країни Джоко Відодо. Таким чином держава першою у світі видала дозвіл на екстрене застосування цієї вакцини за межами Китаю.

Дані про ефективність препарату

Раніше, на третій фазі досліджень у Бразилії, вакцина від Sinovac показала 78% ефективності. А за проміжними даними клінічних випробувань в Індонезії, де вже почали робити щеплення, ефективність препарату була на рівні 65,3%. Також вакцину випробовували в Туреччині, де ця цифра сягала понад 90%, але у дослідженні брало участь трохи більше 3 тисяч добровольців – цього недостатньо для отримання достовірного результату.

Проте 12 січня у бразильському Інституті Бутантан, який проводив клінічні дослідження вакцини, виявили, що ефективність препарату становить 50,38%. Варто уточнити, що для затвердження більшістю медичних регуляторів ефективність вакцини повинна бути вищою за 50%.

У останніх випробуваннях брали участь 13 тисяч добровольців. За словами вчених, нова цифра включає саме легкі й безсимптомні випадки COVID-19, а ефективність вакцини для запобігання важкій формі коронавірусу складає 100%.

Чи має український уряд "План Б"?

За умовами договору про постачання вакцини від Sinovac, її закупівля відбудеться, якщо ефективність становитиме щонайменше 70%. Тож, як пояснив Максим Степанов, якщо дані вищезгаданих досліджень підтвердяться, то компанія-виробник компенсує Україні всі витрачені кошти.

"Фінансово ми повністю захищені і у нас є банківська гарантія на ці речі", – запевнив міністр, проте не уточнив, у кого ж у такому випадку Україна буде купувати вакцину проти COVID-19.

Як зазначили сайту 24 каналу в МОЗ, перемовини з іншими виробниками зараз ведуться, однак з якими саме – оголосять пізніше. Сьогодні ж, пояснили, розголошення більш детальної інформації буде порушенням умов контракту: "Уже коли йде закупівля вакцини, тоді озвучуються якісь деталі, а коли лише переговорні процеси – нічого не розголошується".

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Раніше була інформація про те, що Україна веде переговори про закупівлю препарату британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca. Однак наразі у МОЗ це не коментують.

Як буде відбуватися вакцинація від COVID-19 в Україні?

У держбюджет 2021 року на вакцинацію населення уряд заклав 2,6 млрд гривень (необхідно понад 15 млрд гривень – у 6 разів більше). Ще 100 млн доларів на закупівлю вакцин, як заявляли у МОЗ, виділяє Світовий банк. У міністерстві також не виключали можливість додатково виділити до 2,3 млрд гривень, однак для цього доведеться зекономити, зокрема і на ліках.

Україна планує отримати 8 млн доз вакцин у рамках програми Covax, яка забезпечує препаратами країни з низьким та середнім рівнем доходу. Ці дози мають надійти щонайменше до березня, однак їх вистачить лише для 4 млн осіб.

У грудні затвердили план вакцинації українців від COVID-19, яка, попередньо, повинна початися у кінці лютого-березні. Першочергово вакцинуватимуть медиків, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію.

Загалом протягом 2021-2022 років щеплення планують зробити щонайменше 50% населення України (20 млн осіб).



Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу