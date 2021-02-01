Ефективність китайської вакцини проти коронавірусу Sinovac Biotech – трохи більша, ніж 50%. Водночас наразі ситуація з препаратами проти COVID-19 у світі напружена.

Джерело: 24 канал

Епідеміологиня та експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград зазначила, що в залежності від народу та генетики – на різних територіях світу результати щодо вакцинації можуть відрізнятися.

До теми Sinovaс не повідомляє Україні про ефективність закупленої у неї вакцини

"Це (більше, ніж 50% – 24 канал) достатньо непогана ефективність для вакцини, і мовиться не про те, в якій державі її виробляють. Я б більше звертала увагу на типі вакцини, яку пропонують і дають можливість купити", – сказала експертка.

Наталія Виноград розповіла, що дуже високо оцінює можливості використання інактивованих вакцин, а саме таким є відповідний китайський препарат.

Вона буде давати захист від всіх антигенів, які є у цьому вірусі, що дуже важливо для створення імунітету,

– сказала експертка ВООЗ.

За її словами, інактивовані вакцини використовують вже давно і препарати перевірені.

Інноваційні вакцини

Епідеміологиня зазначила, що Pfizer та Moderna є інноваційними вакцинами. Згідно з визначеннями, вакцина – імунобіологічний препарат, який містить антигени, а у Moderna – матрична РНК, додала експертка ВООЗ.

Це ще вищий етап та новий інструмент. Це не вакцина в нашому класичному розумінні,

– сказала Наталія Виноград.

Також вона розповіла, що те, як працюють відповідні препарати – покаже час. Проте роботу інактивованої вакцини можна прогнозувати.

Експертка ВООЗ зазначила, що кількості вакцини, яку завезуть в Україну, якраз вистачить, адже в державі вже перехворіло багато людей, у яких є природний імунітет.

Зверніть увагу! У лютому 2021 року Україна й отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Першими вакцину отримають медичні працівники.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу