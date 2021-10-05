Ефективність Pfizer через пів року падає вдвічі: дослідження

Ефективність вакцини проти коронавірусної хвороби виробництва Pfizer/BioNTech знижується майже вдвічі через 6 місяців після завершення вакцинації. Показник ефективності падає з 88% до 47%.

Деталі дослідження

Дослідження проводили вчені з компанії Pfizer та Kaiser Permanente. Примітно, що дані попередньо вже оприлюднювали у серпні, але без експертної оцінки.

До теми EMA може схвалити ще дві вакцини від COVID-19

Вчені з Pfizer і Kaiser Permanente вивчили електронні медичні картки приблизно 3,4 мільйона людей, які були пацієнтами в період із грудня 2020 року (коли вакцина вперше стала доступною) по серпень 2021 року.

Потенційним обмеженням роботи була відсутність даних про дотримання маскового режиму і частоту ймовірного контакту з вірусом.

Результат ефективності

Аналіз показав, що ефективність вакцини в запобіганні госпіталізації і смерті все ще висока – 90% протягом принаймні 6 місяців, навіть проти небезпечнішого штаму Дельта.

Ефективність вакцини проти штамів

Втім, ефективність вакцини проти варіанту Дельта протягом першого місяця після другого щеплення становить 93%, але уже через 4 місяці знижується до 53%.

Проти інших штамів ефективність знизилася до 67% з 97%.

У Pfizer наголосили на бустерній вакцинації

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США раніше дозволило щепити третьою дозою вакцини Pfizer/BioNTech літніх людей і людей у групі високого ризику інфікування.

Крім того, вчора, 4 жовтня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало додаткову бустерну дозу вакцин проти COVID-19 від BioNTech/Pfizer та Moderna людям зі значно ослабленою імунною системою.

Так, в Ізраїлі запровадили нові правила отримання сертифіката вакцинації. Тепер, якщо людина отримала друге щеплення проти коронавірусу більше, ніж 6 місяців тому, їй знадобиться ревакцинація.

Втім, в Україні поки що не проводитимуть щеплень бустерними дозами. Експерти розглядали це питання минулого тижня і вирішили, що це ще не на часі.

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