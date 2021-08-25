Причиною того, що ефективність вакцини знизилась стало стрімке поширення варіанту Дельта. Зокрема, представники Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) відзначили, що штам Дельта є панівним наразі.

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Деталі дослідження

Тисячі людей в шести штатах проходили тестування щотижня, а також при появі симптомів COVID-19. Такий моніторинг дозволив дослідникам оцінити ефективність вакцин проти симптоматичного і безсимптомного перебігу захворювання.

Вчені врахували частоту заражень серед вакцинованих і невакцинованих людей, а також кількість часу, впродовж якого відстежували стан їхнього здоров'я.

Ефективність впала з 91% до 66%

Спершу ефективність вакцин оцінювали в 91 % в початковий період дослідження з 14 грудня 2020 року до 10 квітня 2021 року.

Втім, впродовж кількох тижнів напередодні 14 серпня, коли варіант Дельта став панівним, ефективність впала до 66%.

Вчені заявили, що наразі є низка застережень, які слід врахувати, зокрема те, що захист від вакцин у будь-якому випадку може слабшати з часом, а оцінка в 66 % була заснована на відносно короткому періоді дослідження з невеликою кількістю інфекцій.

Висновки дослідників Такі проміжні результати припускають, що відбувається помірне зниження ефективності вакцин проти COVID-19 в запобіганні інфекції. Втім, стійке зниження ризику інфікування на дві третини все ще підкреслює незмінну важливість і переваги вакцинації проти COVID-19.

Думки вчених щодо ефективності вакцин

Інші дослідження також підтвердили, що ефективність вакцини проти Дельти знизилася, однак точний рівень падіння ефективності різниться в різних публікаціях.

Згідно з недавньою статтею в Journal of Virological Methods, кількість вірусу, виявленого в перших тестах пацієнтів з варіантом Дельта, була в 1000 разів вище, ніж у пацієнтів з першою хвилею вірусу в 2020 році, що значно збільшило його заразність.

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