Вакцини Moderna і Pfizer проти COVID-19 довели високу ефективність в реальних умовах. Дві дози кожної з цих вакцин ефективні на 90% через 2 тижні після другої ін'єкції. Одна доза ефективна на 80% через 2 тижні після щеплення.

У США опублікували дані клінічного дослідження, яке провели за участю майже 4000 людей у США. Результати підтвердили попередні результати досліджень.

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Чи ефективні вакцини проти мутованих версій

Результати дослідження не підтвердили побоювання дкяких дослідників, щодо нижчої ефективності вакицн проти штамів SARS-CoV-2.

Мутовані версії коронавірусу циркулювали під час дослідження – з 14 грудня 2020 року по 13 березня 2021 року – але вакцини як і раніше забезпечували зазначений захист.

Серед тих, хто був повністю вакцинований, виявили 0,04 зараження на 1 000 людей, що означає, що на 1000 людей було 0,04 інфікування в день.

Серед тих, хто отримав одну дозу вакцини, було 0,19 випадків інфікування на 1 000 людей. Тобто на 1000 людей було 0,19 заражень в день.

У невакцинованих людей було 1,38 випадків інфікування на 1 000 людей.

У CDC підтвердили, що імунітет до COVID-19 формується через 2 тижні після першої дози вакцини. Але найбільший захист мають ті, хто отримав дві ін'єкції.

Як діють вакцини Moderna і Pfizer Препарати вводять у вигляді двох ін'єкцій з проміжком у кілька тижнів. Це так звані "генетичні" вакцини – вони містять генетичні інструкції, які формують захисну дію імунітету до COVID-19.

Нагадаємо, що Україна повинна отримати вакцини Pfizer від механізму COVAX до 15 квітня. Про постачання Moderna поки у МОЗ не повідомляли.

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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу