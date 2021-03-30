Ефективність вакцин Moderna і Pfizer проти COVID-19 перевірили в реальних умовах: результати

Джерело:CDC
Вакцини Moderna і Pfizer проти COVID-19 довели високу ефективність в реальних умовах. Дві дози кожної з цих вакцин ефективні на 90% через 2 тижні після другої ін'єкції. Одна доза ефективна на 80% через 2 тижні після щеплення.
У США опублікували дані клінічного дослідження, яке провели за участю майже 4000 людей у США. Результати підтвердили попередні результати досліджень.
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Результати дослідження не підтвердили побоювання дкяких дослідників, щодо нижчої ефективності вакицн проти штамів SARS-CoV-2.
Мутовані версії коронавірусу циркулювали під час дослідження – з 14 грудня 2020 року по 13 березня 2021 року – але вакцини як і раніше забезпечували зазначений захист.
Нагадаємо, що Україна повинна отримати вакцини Pfizer від механізму COVAX до 15 квітня. Про постачання Moderna поки у МОЗ не повідомляли.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу