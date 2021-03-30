Ефективність вакцин Moderna і Pfizer проти COVID-19 перевірили в реальних умовах: результати

Вакцини Moderna і Pfizer проти COVID-19 довели високу ефективність в реальних умовах. Дві дози кожної з цих вакцин ефективні на 90% через 2 тижні після другої ін'єкції. Одна доза ефективна на 80% через 2 тижні після щеплення.

У США опублікували дані клінічного дослідження, яке провели за участю майже 4000 людей у США. Результати підтвердили попередні результати досліджень.

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Чи ефективні вакцини проти мутованих версій

Результати дослідження не підтвердили побоювання дкяких дослідників, щодо нижчої ефективності вакицн проти штамів SARS-CoV-2.

Мутовані версії коронавірусу циркулювали під час дослідження – з 14 грудня 2020 року по 13 березня 2021 року – але вакцини як і раніше забезпечували зазначений захист.

Серед тих, хто був повністю вакцинований, виявили 0,04 зараження на 1 000 людей, що означає, що на 1000 людей було 0,04 інфікування в день.

Серед тих, хто отримав одну дозу вакцини, було 0,19 випадків інфікування на 1 000 людей. Тобто на 1000 людей було 0,19 заражень в день.

У невакцинованих людей було 1,38 випадків інфікування на 1 000 людей.

Як діють вакцини Moderna і Pfizer Препарати вводять у вигляді двох ін'єкцій з проміжком у кілька тижнів. Це так звані "генетичні" вакцини – вони містять генетичні інструкції, які формують захисну дію імунітету до COVID-19.

У CDC підтвердили, що імунітет до COVID-19 формується через 2 тижні після першої дози вакцини. Але найбільший захист мають ті, хто отримав дві ін'єкції.

Нагадаємо, що Україна повинна отримати вакцини Pfizer від механізму COVAX до 15 квітня. Про постачання Moderna поки у МОЗ не повідомляли.

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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу