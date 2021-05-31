Імунні відповіді на вакцинацію у людей сильно відрізняються. Але причини цього явища поки що вивчені погано.
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Попри те, що на імуногенність вакцини можуть впливати багато різних чинників, вчені з Південно-Австралійського інституту охорони здоров'я та медичних досліджень і Стенфордського університету (США) вважають, що склад кишкової мікрофлори є одним з найважливіших.
Перш ніж висунути таку гіпотезу, команда дослідників провела експеримент на мишах.
Як проводилось дослідження:
- Спершу мишей поділили на 2 групи.
- В одну групу гризунів підсадили оптимально збалансований кишковий мікробіом, а другу позбавили нормальної мікрофлори.
- Після цього тварин вакцинували.
У підсумку вчені виявили, що гризуни з нормальною кишковою мікрофлорою краще реагували на вакцини, ніж тварини з поганою мікробіотою.