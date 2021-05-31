На ефективність вакцин може впливати кишкова мікрофлора

Фахівці з США й Австралії вважають, що на імунну відповідь від вакцинації впливає кишкова мікрофлора. Якщо це дійсно так, то рівень імунної відповіді на вакцину можна регулювати.

Імунні відповіді на вакцинацію у людей сильно відрізняються. Але причини цього явища поки що вивчені погано.

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Попри те, що на імуногенність вакцини можуть впливати багато різних чинників, вчені з Південно-Австралійського інституту охорони здоров'я та медичних досліджень і Стенфордського університету (США) вважають, що склад кишкової мікрофлори є одним з найважливіших.

Перш ніж висунути таку гіпотезу, команда дослідників провела експеримент на мишах.

Як проводилось дослідження:

Спершу мишей поділили на 2 групи.

В одну групу гризунів підсадили оптимально збалансований кишковий мікробіом, а другу позбавили нормальної мікрофлори.

Після цього тварин вакцинували.

У підсумку вчені виявили, що гризуни з нормальною кишковою мікрофлорою краще реагували на вакцини, ніж тварини з поганою мікробіотою.