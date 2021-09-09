Ефективність вакцин при госпіталізації з COVID: порівняння Moderna, Johnson&Johnson і Pfizer

Вчені порівняли, наскільки ефективні деякі з вакцин під час госпіталізації з коронавірусом. Вони опублікували несподівані дані.

Зокрема, вакцини від Moderna, Johnson&Johnson (Janssen) і Pfizer-BioNTech дуже ефективно запобігають потраплянню до лікарні, якщо вакциновані люди все ж інфікуються. Все це – навіть в умовах появи мутацій.

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Дослідження проводили у штаті Коннектикут, що у США. Так, з'ясували, що 82% госпіталізованих були вакциновані. Разом з тим, автори зазначили, що випадків важкого перебігу недуги було небагато серед повністю щеплених. Але таких пацієнтів більше серед тих, хто щепився Pfizer, ніж серед тих, що отримали укол від Moderna або Janssen.

Що показали спостереження вчених

Загалом у цьому штаті до 17 травня щепили цими препаратами: 1,36 мільйона для Pfizer, 1 мільйон для Moderna та 267 000 для Janssen.

Серед тих, хто отримав хоча б 1 дозу і потрапив до лікарні з COVID-19:

103 отримали тільки одну дозу Pfizer або Moderna;

15 пройшли повний курс вакцинації (дві дози Pfizer або Moderna, або одна Janssen), але мали симптоми або позитивний ПЛР-тест в межах 2 тижнів після останньої дози;

54 були повністю щеплені та мали симптоми або позитивний ПЛР-тест після 2 тижнів після останньої дози.

Що відомо про дослідження?

Так, медики зібрали та перевірили дані з лікарень за Єльського університету Нью-Хейвена. Загалом – щодо 969 пацієнтів, госпіталізованих із коронавірусом.



Пацієнтів вважали повністю щепленими, якщо останню дозу вакцини ввели не пізніше ніж за 2 тижні до появи симптомів або позитивного ПЛР-тесту.



Всього 172 (18%) із цих пацієнтів отримали хоча б одну дозу на момент надходження до лікарні. Дані за період з 23 березня до 1 липня 2021 року.

З-поміж повністю щеплених (54 випадки):

25 пацієнтів (46%) не мали ніяких симптомів;

4 (7%) були з легкими симптомами;

11 (20%) – з помірними;

14 (26%) – з важкими або критичними – всі вони віком від 76 до 85 років.

Серед цих 14 важких або критичних випадків, 13 мали щеплення від Pfizer:

4 пацієнти потрапили до реанімації;

1 пацієнт потребував апарату ШВЛ;

3 пацієнтів померли.

Вони також мали супутні захворювання, зокрема надмірну вагу, серцево-судинні захворювання, захворювання легенів, рак, діабет II типу, а також використання імунодепресантів.

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