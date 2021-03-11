Ефективність вакцини Covishield виробника AstraZeneca, якою розпочали масове щеплення в Україні, становить понад 81,3% за умови, що перерва між першою і другою вакцинацією становить 12 тижнів.

Дослідження стосовно ефективності вакцини провели фахівці медичного факультету Гонконзького університету.

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Вчені дослідили людей у віці до 55 років. Так, у тих, хто отримував щеплення з інтервалом в 12 тижнів, кількість антитіл зростала в два рази.

Однак, якщо ж розрив був менш шести тижнів, то препарат показував ефективність всього в 55,1%.

Дослідницький аналіз показав, що ефективність вакцини після одноразового прийому стандартної дози вакцини з 22 по 90 день після вакцинації становила 76,0%.

В цілому цінність цього дослідження полягає в наданні доказів того, що разова доза вакцини Covishield дуже ефективна протягом 90 днів після вакцинації, більш тривалий інтервал первинної бустерної вакцинації призводить до більш високої ефективності вакцини і що захист від симптоматичного Covid-19 зберігається, незважаючи на більш тривалий інтервал дозування,

– йдеться в дослідженні.

Вакцинація в Україні: коротко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що не повинно бути проблем з міжнародним визнанням вакцини Covishield / Astra Zeneca – Oxford University, адже вакцина визнана ВООЗ.

До кінця березня в Україну прибуде ще 1,5 мільйонів доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

Станом на 11 березня в Україні вакциновано 29 378 людей, усі вони отримали 1 дозу препарату Covishield, за добу щеплення зробили 5 898 людей.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу