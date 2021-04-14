Американська компанія Moderna дещо знизила показник ефективності розробленої нею вакцини від коронавірусу після третьої фази досліджень.

В кінці 2020 року Moderna оцінювала ефективність вакцини в 94,1% проти всіх випадків з симптомами.

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Згідно з новими даними, вакцина в 90% випадків запобігає зараженню коронавірусом, а в 95% випадків дозволяє уникнути важкого перебігу хвороби. Це стало відомо під час третьої фази клінічних досліджень, у яких взяли участь понад 30 тисяч осіб,

– заявили розробники.

Зауважимо, що фаза III ще триває. Протягом року компанія буде ділитися оновленими даними, включаючи інформацію про ефективність вакцини.

Крім того, зараз також проходить фаза II / III на дітях від 6 місяців до 11 років, і тривають випробування проти мутованого штаму коронавірусу з ПАР.

Зазначимо, що компанія вже відправила в різні країни світу 132 мільйони доз вакцини, з них приблизно 117 мільйонів – у США.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу