Так, останні місяці шанувальники з усього світу ворожили – що ж сталося з актрисою Демі Мур, коли 58-річна зірка приголомшила глядачів під час виходу на подіум у показі від кутюр Fendi SS21.

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Прихильники акторки говорили, що актриса виглядає невпізнанною завдяки підкресленим вилицях і дуже пухким губам.



Демі Мур / Колаж 24 каналу

Запалі щоки лікарі називають "усмішкою Джокера"

Пластичний хірург Олександр Бебіх розповів, що у Демі Мур і актриси Кім Новак ми спостерігаємо класичний ефект "усмішки Джокера" або "Джокер лайн".

Відомими лікарями, що спеціалізуються на пластиці і підтяжки обличчя – Джеймсом Стузіном, Тіматі Мартіном та іншими медиками заявили про те, що ми спостерігаємо небажаний післяопераційний ефект, який має назву "Джокер лайн",

– сказав Бебіх.

Відтак, зважаючи на доповіді медиків, з впевненістю можна сказати, що Демі Мур зробила підтяжку обличчя. Однак небажаного ефекту з запалими щоками можна було уникнути.

Так, актриси Демі Мур і Кім Новак належать до "групи ризику", як і всі інші люди з широкими плоскими вилицями.



Кім Новак / Колаж 24 каналу

"У цих пацієнтів є натяк на лінію скул в природному стані, а коли шкіра підтягується, ці лінії стають дуже глибокими і помітними. Цього можна уникнути, якщо не торкатися до цієї області під час операції або змінити кут натягу тканин під час операції", – наголосив пластичний хірург.

Чому виникає ефект запалих щік

Причиною запалих щік, як у Демі Мур, є особливості щоки, будови черепа, кісткової і м'язової тканини, а також специфіка проведення пластичної операції.

"Посмішка Джокера" з'являється після операції з підтяжки обличчя. Є певні особливості обличчя, уважно вивчивши які хірург може передбачити, що після операції з'явиться ефект запалих щік.

До прикладу, у Мадонни і Памели Андерсон ефект "усмішки Джокера" практично не помітний.

Таким пацієнтами потрібно проводити підтяжку обличчя за іншою методикою. Якщо докладніше – то вибрати інший вектор натягу тканин при проведенні операції. Фіізіологічна причина появи ефекту "усмішки Джокера" – натяг м'яких тканин по вилиці і просадка в зоні щік. У середовищі хірургів такий ефект відносять до ускладнень пластичної операції і в моїй практиці такого не було, – зізнався Олександр Бебіх.



Мадонна / Колаж 24 каналу



Памела Андерсон / Колаж 24 каналу

Як виправити "посмішку Джокера"?

За словами Бебіха, у знаменитостей є один вихід – маскування у косметологів і вторинна операція у пластичного хірурга.

Такий невдалий ефект пластичної операції фейс-ліфтинг можуть маскувати косметологи за допомогою процедури ліпофілінг (косметологічна методика корекції вікових змін обличчя і контурів тіла, яка полягає в трансплантації власної жирової тканини пацієнта з однієї зони в іншу) або ін'єкцій препаратів на основі гіалуронової кислоти, – це не вихід, а скоріше – камуфляж. Зробити повторну операцію і виправити ефект "усмішки Джокера" на обличчі дуже складно навіть добре підготовленого хірурга і тим не менше це можливо зі зміною вектора натягу м'яких тканин", – пояснив Олександр Бебіх.

Первинна операція фейс-ліфтингу в наших клініках обійдеться в 5000 євро, а вторинна – залежить від складності. У США – від 25 000 євро.