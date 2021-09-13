Зміни запровадили, щоб вакциновані люди можуть користуватися загальними послугами. Таким чином бізнес працюватиме в умовах жовтої, помаранчевої та червоної зон. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
До речі Уряд ухвалив нові правила карантину в Україні: що зміниться
Потрібен баланс
Ми маємо знайти баланс між можливостями по праці, економіці і протиепідемічним захистом,
– сказав Кузін.
Він нагадав, що у жовтій зоні будуть діяти норми, які дозволять роботу закладів для людей, які вже отримали одну дозу вакцини. Власне, для цього й ввели "жовтий" та "зелений" сертифікати про вакцинацію. У них буде зазначено кількість доз вакцини, які отримала людина.
Що відомо про нові правила карантину
- Уряд 13 вересня вніс зміни до постанови про правила карантину. Вони набудуть чинності через 7 днів.
- Вони передбачають скасування самоізоляції при перетині кордону. Вимога – треба мати "зелений" або "жовтий" сертифікат про вакцинацію. Додамо, COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.
- За наявності в усіх присутніх "зеленого" сертифікату, обмеження червоної зони не діятимуть у певних випадках. Наприклад, для освітніх закладів, учасників, працівників та організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.
- За наявності у 80% учасників "зеленого" чи "жовтого" сертифікату, обмеження жовтої зони не працюватимуть у таких самих ситуаціях.