Зміни запровадили, щоб вакциновані люди можуть користуватися загальними послугами. Таким чином бізнес працюватиме в умовах жовтої, помаранчевої та червоної зон. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

До речі Уряд ухвалив нові правила карантину в Україні: що зміниться

Потрібен баланс

Ми маємо знайти баланс між можливостями по праці, економіці і протиепідемічним захистом,

– сказав Кузін.

Він нагадав, що у жовтій зоні будуть діяти норми, які дозволять роботу закладів для людей, які вже отримали одну дозу вакцини. Власне, для цього й ввели "жовтий" та "зелений" сертифікати про вакцинацію. У них буде зазначено кількість доз вакцини, які отримала людина.

Що відомо про нові правила карантину

Уряд 13 вересня вніс зміни до постанови про правила карантину. Вони набудуть чинності через 7 днів.

Вони передбачають скасування самоізоляції при перетині кордону. Вимога – треба мати "зелений" або "жовтий" сертифікат про вакцинацію. Додамо, COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.

За наявності в усіх присутніх "зеленого" сертифікату, обмеження червоної зони не діятимуть у певних випадках. Наприклад, для освітніх закладів, учасників, працівників та організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.

За наявності у 80% учасників "зеленого" чи "жовтого" сертифікату, обмеження жовтої зони не працюватимуть у таких самих ситуаціях.

Зверніть увагу! На всій території України хочуть ввести жовту зону карантину. Про це у Кабміні говорили ще 8 вересня. Річ у тім, що кількість нових випадків коронавірусу росте. Зокрема, за добу 13 вересня підтвердили 1 205 випадків COVID-19.