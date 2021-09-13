Економіка має функціонувати, – МОЗ пояснило, для чого уряд ввів нові правила карантину

13 вересня 2021 , 23:54
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Джерело:

"Суспільне"

Зміна правил карантину дозволить врегулювати питання діяльності вакцинованих людей. Навіть в умовах суворих обмежень економіка має продовжувати функціонувати.

Зміни запровадили, щоб вакциновані люди можуть користуватися загальними послугами. Таким чином бізнес працюватиме в умовах жовтої, помаранчевої та червоної зон. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Потрібен баланс

Ми маємо знайти баланс між можливостями по праці, економіці і протиепідемічним захистом,
– сказав Кузін.

Він нагадав, що у жовтій зоні будуть діяти норми, які дозволять роботу закладів для людей, які вже отримали одну дозу вакцини. Власне, для цього й ввели "жовтий" та "зелений" сертифікати про вакцинацію. У них буде зазначено кількість доз вакцини, які отримала людина.

Що відомо про нові правила карантину

  • Уряд 13 вересня вніс зміни до постанови про правила карантину. Вони набудуть чинності через 7 днів.
  • Вони передбачають скасування самоізоляції при перетині кордону. Вимога – треба мати "зелений" або "жовтий" сертифікат про вакцинацію. Додамо, COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.
  • За наявності в усіх присутніх "зеленого" сертифікату, обмеження червоної зони не діятимуть у певних випадках. Наприклад, для освітніх закладів, учасників, працівників та організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.
  • За наявності у 80% учасників "зеленого" чи "жовтого" сертифікату, обмеження жовтої зони не працюватимуть у таких самих ситуаціях.
Зверніть увагу! На всій території України хочуть ввести жовту зону карантину. Про це у Кабміні говорили ще 8 вересня. Річ у тім, що кількість нових випадків коронавірусу росте. Зокрема, за добу 13 вересня підтвердили 1 205 випадків COVID-19.
Автор: Ольга Музика