Економія чи правильний хід: у США хочуть вакцинувати лише половиною дози ін'єкції
Американська влада розглядає можливість, аби медики вводили людям лише половину вакцини компанії Moderna. У такий спосіб хочуть вакцинувати вдвічі більше людей.
Мовиться про те, аби вводити половину дози вакцини лише певним категоріям громадян. Про це сказав керівник програми Warp Speed Монсеф Слауї, повідомляє Deutsche Welle.
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Вводити лише половину вакцини хочуть людям віком від 18 до 55 років.Слауї повідомив, що наразі ведуть переговори з компанією Moderna і медичним регулятором США.
Ми знаємо, що відповідь одна – реакція лише на повну дозу,
– зазначив Монсеф Слау.
Як зазначали у компанії раніше, препарат Moderna передбачає вакцинацію за допомогою 2 ін'єкцій.
Вакцинація у США: коротко
- Американсько-німецька вакцина від Pfizer та BioNTech 11 грудня отримала дозвіл на екстрене використання у США.
- Вже через 3 дні – 14 грудня – стартувала кампанія з масової вакцинації проти COVID-19.
- Ще один препарат – вакцину від Moderna – схвалили у США 18 грудня.
- Третину населення планують вакцинувати вже до квітня. Додамо, що новообраний президент США Джозеф Байден вакцинувався у прямому ефірі.
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