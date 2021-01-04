Американська влада розглядає можливість, аби медики вводили людям лише половину вакцини компанії Moderna. У такий спосіб хочуть вакцинувати вдвічі більше людей.

Мовиться про те, аби вводити половину дози вакцини лише певним категоріям громадян. Про це сказав керівник програми Warp Speed ​​Монсеф Слауї, повідомляє Deutsche Welle.

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Вводити лише половину вакцини хочуть людям віком від 18 до 55 років.Слауї повідомив, що наразі ведуть переговори з компанією Moderna і медичним регулятором США.

Ми знаємо, що відповідь одна – реакція лише на повну дозу,

– зазначив Монсеф Слау.

Як зазначали у компанії раніше, препарат Moderna передбачає вакцинацію за допомогою 2 ін'єкцій.

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