46-річний Стівен Бранденбург визнав свою провину ще у лютому. Й отримав за свій вчинок 3 роки ув'язнення у федеральній в'язниці.
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Чоловік розповів, що спеціально вилучив флакони Moderna зі спеціального холодильника під час двох нічних чергувань у грудні 2020 року.
Чоловік пояснив, що скептично ставився до препаратів загалом. Але під час судового засідання колишній фармацевт додав, що йому "шкода і соромно" за свій вчинок.
Бранденбург визнав: після того, як він залишав вакцини на кілька годин щоночі, повертав їх до холодильника, щоб використовувати в вакцинальній клініці лікарні на наступний день. До того як з'ясувалися всі наслідки дій Бранденбурга, 57 осіб отримали дози вакцини з цих флаконів,
– йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що препарат Moderna повинен зберігатися при -20 градусах.
Темпи вакцинації у США: коротко
Джерело: Мінфін
- 171 731 584 (51,60%) мешканці США отримали принаймні 1 дозу вакцини від коронавірусу,
- Повністю імунізували вже 140 441 957 (42,20%) американців,
- Всього в країні провели 303 923 667 щеплень.