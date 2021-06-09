46-річний Стівен Бранденбург визнав свою провину ще у лютому. Й отримав за свій вчинок 3 роки ув'язнення у федеральній в'язниці.

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Чоловік розповів, що спеціально вилучив флакони Moderna зі спеціального холодильника під час двох нічних чергувань у грудні 2020 року.

Чоловік пояснив, що скептично ставився до препаратів загалом. Але під час судового засідання колишній фармацевт додав, що йому "шкода і соромно" за свій вчинок.

Бранденбург визнав: після того, як він залишав вакцини на кілька годин щоночі, повертав їх до холодильника, щоб використовувати в вакцинальній клініці лікарні на наступний день. До того як з'ясувалися всі наслідки дій Бранденбурга, 57 осіб отримали дози вакцини з цих флаконів,

– йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що препарат Moderna повинен зберігатися при -20 градусах.

Темпи вакцинації у США: коротко

Джерело: Мінфін