Тепер американські вчені першими виявили зв'язок між зайвими грошима батьків та більш розвиненим мозком дитини. Вони провели знаковий експеримент з бідністю.

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Що показав експеримент

Науковий проєкт Baby's First Year ("Перший рік життя дитини") вивчає вплив бідності на когнітивний та емоційний розвиток дітей. До нього залучили тисячу матерів з низьким рівнем доходу, які нещодавно народили.

Цим сім'ям з Нью-Йорка, Нового Орлеана, Омахи та Міннеаполісу випадковим чином виплачували або по 333 долари на місяць, або по 20 доларів на місяць протягом перших 4 років життя немовляти – без жодних умов.

Через пандемію лише 435 із них змогли з'явитися на інструментальне обстеження. Під час нього дослідники змогли виміряти електричну активність мозку дітей за підсумками першого року експерименту.

Вплив на формування мозку дитини вражає

Дані показали, що фінансова допомога незаможним безпосередньо змінює активність мозку в перший рік життя дитини.

Діти, чиї матері отримували підвищену матеріальну допомогу, виявляли більшу активність мозку у порівнянні з другою групою.

Відомо, що, виховуючись в умовах бідності, дитина ризикує постійно відставати за шкільною програмою, отримати низькооплачувану роботу та частіше хворіти,

– пояснила нейробіологиня Кімберлі Нобль із Колумбійського університету.

Проте, досі вчені не могли стверджувати, чи ці відмінності викликає сама бідність чи зростання у бідності просто асоційоване з іншими чинниками, які призводять до цих відмінностей.

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Замість висновків

Без подальших досліджень поки не ясно, чи збережуться ці зміни і чи призведуть вони до поліпшення когнітивних здібностей надалі.Цілком імовірно, що так і буде, вважають автори.

На це натякають інші дослідження, що показують, що підвищена активність мозку є більш поширеною серед дітей, народжених у сім'ях з високим доходом.