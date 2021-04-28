Експериментальний концерт в Іспанії: що про це відомо

У Барселоні 27 березня влаштували експериментальний концерт із п'ятьма тисячами відвідувачів, щоб перевірити, чи вплине захід на поширення коронавірусу.

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Як пройшов концерт у Барселоні Перед вечірнім рок-концертом усі відвідувачі мали зробити швидкий тест на антиген у спеціальних пунктах.

У приміщенні, де відбувався концерт, люди могли вільно пересуватися без дотримання соціальної дистанції.

Захисні маски були обов'язковими постійно, їх можна було зняти під час їди у спеціально відведених для цього місцях. Маски видавали на вході до концертного залу.

Організатори заявили, що експеримент вдалий. Протягом 14 днів після концерту лише шестеро людей з 5000 отримали позитивний результат. З них, за словами дослідників, четверо були інфіковані в іншому місці, а не на самому заході.

Немає ніяких ознак того, що під час події відбулася передача інфекції,

– заявила фахівець з інфекційних захворювань Хосеп Марія Лібре.

Група Love of Lesbian подякувала організаторам заходу і наукових керівників.

"Ми сподіваємося, що відтепер, після цих прекрасних результатів, світ культури буде почутий, як він того заслуговує", – написала пресслужба гурту у твіттері.