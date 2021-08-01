Експеримент з мишами показав формулу ідеального запам'ятовування: усе не так, як вважали раніше

Вчені попередньо знали про "криву забування", а також ефект розподілу, при якому інформація краще кодується в довгострокову пам'ять, якщо в процесі вивчення робити великі інтервали. Тепер же вчені зробили нове важливе відкриття, яке допомагає зрозуміти процес запам'ятовування.

Суть експерименту

Для того, щоб краще зрозуміти ефект розподілу, вчені з Інституту Макса Планка (Німеччина) провели експеримент з мишами, які повинні були знайти в лабіринті шматочок шоколаду. У них було три спроби знайти частування, яке завжди було розміщене на одному і тому ж місці, але дослідники змінювали тривалість інтервалу між спробами.

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Що виявили вчені?

В ході експерименту дослідники помітили, що в короткотерміновій перспективі триваліші перерви заважали тваринам згадати, де знаходиться шоколад.

Миші, яких навчали з довгими інтервалами між тренуваннями, не могли швидко запам'ятати розміщення шоколаду. Але на наступний день чим довше була пауза, тим краще була пам'ять у мишей,

– розповіла нейробіологиня Аннет Око.

Тож вчені вирішили проаналізувати активність нейронів в медіальній префронтальної корі мозку (ділянка, яка відповідає за процеси навчання).

Вони очікували побачити, як послідовні фази навчання реактивують одні і ті ж нейронні шляхи. Втім, тварини виконували одні й ті ж дії з тією ж інформацією.

Логічно було б припустити, що після довгої перерви мозок інтерпретує наступну фазу як нову подію, і обробляє його за допомогою інших нейронів.

Скільки часу повинна тривати перерва

Однак на ділі відбувається якраз протилежнеА в разі повторних дій з коротким інтервалом в хід йдуть різні кластери нейронів.

Вчені резюмували, що така дія нейронів свідчить про те, що перерви між фазами навчання можуть зміцнити довгострокову пам'ять.

У мишей оптимальний інтервал між фазами навчання склав від 30 до 60 хвилин. Більш короткі або більш тривалі паузи не давали ніякого значущого ефекту на наступний день.