Експеримент пройшов вдало: у вакцинованому Моршині немає жодного хворого на COVID-19

У Моршині Львівської області, де доросле населення масово вакцинували проти коронавірусу, за два місяці не виявили жодного хворого на COVID-19. Поки що все свідчить про те, що експериментальний проєкт МОЗ пройшов вдало.

Міський голова Моршина Руслан Ільницький вважає, що експеримент з масового вакцинування вдався. Нині у місті взагалі немає хворих на COVID-19.

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20 червня був зафіксований лише один випадок, якийсь дуже дивний, бо, по-перше, ця людина не проживає в Моршині, а лише прописана, а по-друге, хоч ПЛР-тест підтвердив (інфікування - ред.), вона шість днів пробула в лікарні, і її виписали. В травні в нас теж був один випадок, а станом на сьогодні – нуль. Я вважаю, що наш експеримент з масового вакцинування вдався,

– заявив Ільницький.

Нині у місті 65% вакцинованих проти коронавірусу. Але невдовзі їх буде 70%, адже днями до Моршина приїде препарат від Pfizer.

Міський голова додав, що після масової вакцинації мешканці міста повернулися до звичайного життя: провели святкування Дня міста, організовуються концерти, фан-зони для футбольних вболівальників, повернулися туристи й відвідувачі санаторно-лікувальних закладів.

Що відомо про пілотний проєкт вакцинації у Моршині: