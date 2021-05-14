Експеримент триває: у Моршині вакцинували 61% населення міста

У Моршині Львівської області триває експеримент від МОЗ – нині там вакцинують все доросле населення. Метою є отримання колективного імунітету, аби зробити місто безпечнішим та відкрити курорт.

Пілотний проєкт з вакцинації розпочався 16 квітня. У місті розгорнули масштабну інформаційну кампанію, щоб заохотити людей до вакцинації.

До теми В Україні закінчуються вакцини AstraZeneca, призначені для першої дози

Станом на 13 травня Моршині проти коронавірусу вакцинували вже 61% населення. Щоправда, лише першою дозою. Від нині розпочнеться вакцинація другою дозою.

Міський голова Руслан Ільницький вважає, що вже скоро можна буде спостерігати за формуванням колективного імунітету.

Якщо врахувати, що за останні кілька місяців, за даними наших лікарів, перехворіли на коронавірус до 15%, то можна говорити, що вже є достатня кількість вакцинованих, аби через кілька тижнів спостерігати формування колективного імунітету. Це моя думка, офіційної позиції МОЗу я поки не знаю,

– заявив мер міста.

Що відомо про пілотний проєкт вакцинації у Моршині: