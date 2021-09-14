Експеримент продемонстрував, що впоратися з хворобою можна за допомогою зміни раціону. Більш ніж третина учасників змогли повністю відмовитися від ліків, дотримуючись нових правил харчування.

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У чому полягає суть дієти

Учасники дослідження 12 тижнів харчувалися низькокалорійною та низьковуглеводною їжею з високим вмістом білка.

Лікар регулярно оцінював зміни в стані здоров'я людей, аби за необхідності скорегувати дозування ліків.

Результати вражають

Більше ніж третина учасників, які строго дотримувалися нових правил, перестали вживати будь-які ліки для контролю хвороби.

Окрім цього, науковці зафіксували покращення рівнів глюкози в крові й інші позитивні показники, зокрема втрату ваги, покращення рівнів артеріального тиску і загального самопочуття пацієнтів.

Нині діабет 2 типу вважається невиліковною хворобою, але результати доводять зворотне. Автори роботи хочуть надихнути багатьох пацієнтів з діабетом на зміни способу життя, а лікарів – на надання їм необхідної підтримки.