Експеримент продемонстрував, що впоратися з хворобою можна за допомогою зміни раціону. Більш ніж третина учасників змогли повністю відмовитися від ліків, дотримуючись нових правил харчування.
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У чому полягає суть дієти
- Учасники дослідження 12 тижнів харчувалися низькокалорійною та низьковуглеводною їжею з високим вмістом білка.
- Лікар регулярно оцінював зміни в стані здоров'я людей, аби за необхідності скорегувати дозування ліків.
Результати вражають
Більше ніж третина учасників, які строго дотримувалися нових правил, перестали вживати будь-які ліки для контролю хвороби.
Окрім цього, науковці зафіксували покращення рівнів глюкози в крові й інші позитивні показники, зокрема втрату ваги, покращення рівнів артеріального тиску і загального самопочуття пацієнтів.