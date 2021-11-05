Такі дані взяли із проміжного аналізу, проведеного до завершення випробування. Про це мовиться у заяві компанії.
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Тестування препарату
Компанія тестувала препарат на дорослих з коронавірусом, які вважаються схильними до високого ризику прогресування до тяжкого захворювання.
Ліки показали безпеку та ефективність для зниження ризику госпіталізації та летального результату пацієнтів з м'яким та помірним перебігом COVID-19, у яких підвищений ризик розвитку серйозного захворювання.
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Що відомо про препарат
Таблетка, яка все ще відома під експериментальною назвою PF-07321332 (інша назва Paxlovid), відома як інгібітор протеази. Він призначений для запобігання розмноженню вірусу. Введення його разом з ритонавіром уповільнює його розпад в організмі, повідомили в компанії.