Такі дані взяли із проміжного аналізу, проведеного до завершення випробування. Про це мовиться у заяві компанії.

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Тестування препарату

Компанія тестувала препарат на дорослих з коронавірусом, які вважаються схильними до високого ризику прогресування до тяжкого захворювання.

Ліки показали безпеку та ефективність для зниження ризику госпіталізації та летального результату пацієнтів з м'яким та помірним перебігом COVID-19, у яких підвищений ризик розвитку серйозного захворювання.

Варто зауважити, що Pfizer оприлюднила результати у випуску новин і не надала вченим обговорення даних. Дані не були перевірені та не опубліковані. Компанія заявила, що поділиться більш детальною інформацією в рецензованому документі, поданому в Управління з контролю за продуктами і ліками США. Крім цього, компанія не повідомила подробиць про побічні ефекти, але заявила, що частота проблем у групах була однаковою та складала приблизно 20%.

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Що відомо про препарат

Таблетка, яка все ще відома під експериментальною назвою PF-07321332 (інша назва Paxlovid), відома як інгібітор протеази. Він призначений для запобігання розмноженню вірусу. Введення його разом з ритонавіром уповільнює його розпад в організмі, повідомили в компанії.