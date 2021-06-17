RECOVERY – велике дослідження ефективності ліків проти COVID-19. Цього разу в ньому оцінили ефективність моноклональних антитіл касірівімаб і ідевімаб, які зв'язуються з шипоподібним білком коронавірусу.

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Раніше дослідження за участю амбулаторних пацієнтів з COVID-19 показали, що моноклональні антитіла можуть знижувати вірусне навантаження, скорочувати час хвороби, зменшувати ризики госпіталізації та смерті. Невелике дослідження вказувало, що вони можуть допомогти госпіталізованим пацієнтам, у яких ще не виробилися антитіла.

Антитіла до коронавірусу

Зазвичай антитіла проти коронавірусу SARS-CoV-2 з'являються в організмі на 13 день хвороби, концентрація антитіл зростає до 23 дня, терміни можуть істотно відрізнятися у різних пацієнтів. У людей, які перенесли COVID-19 у важкій формі, з часом концентрація антитіл зазвичай вища, ніж у тих, хто перехворів легко. Однак імунна відповідь (вироблення антитіл) у них може бути запізнілою, що здатне негативно впливати на перебіг хвороби.

Нове лікування антитілами

У дослідженні RECOVERY під час розподілу пацієнтів в групи різного лікування вчені перевірили наявність антитіл до коронавірус. З 9875 учасників антитіла були у половини (серопозитивна група), були відсутні – у третини (серонегативна група). У серонегативних пацієнтів з важким перебігом COVID-19, які отримували стандартне (не експериментальне) лікування, ризик смерті був 30% – у два рази вище, ніж у серопозитивних.